Doppio appuntamento con l’open day della primaria Risorgimento di Gavirate

La scuola primaria “Risorgimento” di Gavirate accoglie i futuri alunni e i loro genitori con un doppio open day.

Il primo appuntamento è per martedì 10 dicembre alle ore 17.30. Bambini e genitori potranno visitare la sccuola e scoprire, insieme ai docenti e agli studenti delle classi quinte i suoi spazi, a cominciare da laboratori, palestre, biblioteca e giardino.

Il secondo appuntamento di open day è previsto per la settimana seguente, martedì 17 dicembre sempre alle ore 17.30. Questo secondo appuntamento è penssato come un momento di accoglienza e di incontro riservato ai genitori per mostrare loro tutti gli ambiti e le attività della scuola: spazi, orari, progetti e identità.