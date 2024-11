Due cambi all’opposizione nel consiglio comunale di Malnate

Il nuovo consiglio comunale di Malnate si è insediato da qualche mese, dopo le elezioni che si sono concluse in giugno e la prima assemblea che si è svolta il 13 luglio.

Nelle fila dell’opposizione nelle ultime settimane si sono registrati due cambi, entrambi nella coalizione che ha supportato il candidato sindaco Sandro Damiani.

La prima variazione, già in essere dal consiglio comunale dello scorso 28 ottobre, è stata quella riguardante le dimissioni di Deborah Alzati. Al suo posto si è seduto in consiglio il fratello, Fabio Alzati, che alle urne ha ricevuto 21 preferenze nella lista di Fratelli d’Italia.

Il secondo scranno a cambiare è stato quello di Malnate Ideale, con le dimissioni di Maria Grazia Merlo che hanno portato all’ingresso di Mario Barel. Non un ritorno qualunque, dato che Barel in passato ha rivestito anche il ruolo di vicesindaco.

«A Maria Grazia Merlo va la gratitudine del movimento per l’impegno profuso in campagna elettorale per il quale è stata premiata da un ottimo risultato in termini di preferenze personali – dichiara il coordinatore provinciale Leslie Mulas – . La passione e la generosità che ha dimostrato sono stati e saranno per tutta la comunità un enorme valore aggiunto. Auguri di buon lavoro – aggiunge Mulas – a Mario Barel, punto di riferimento costante per Malnate Ideale, che ha contribuito a far crescere rendendola un gruppo unito, forte e in grado di meritare la fiducia di tanti cittadini».

«Ringrazio Maria Grazia che mi ha preceduto dimostrando, dentro e fuori dal Consiglio comunale, grandi capacità e voglia di fare – dice Barel -. Da parte mia vorrei sottolineare che appartenere a Lombardia Ideale significa essere parte di un movimento civico sensibile alle esigenze delle persone, che si ispira ai principi del centrodestra. Nell’interpretare questa posizione voterò tutti i provvedimenti che riterrò utili per Malnate, senza pregiudizi, ma con la ferma intenzione di contribuire al bene della nostra comunità».