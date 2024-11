Duemilalibri District: un pomeriggio letterario al Maga di Gallarate

Un’occasione unica per scoprire autori e opere letterarie che spaziano dalla narrativa alla saggistica, tutti legati da un filo conduttore di qualità e ricerca.

Tre gli eventi che animeranno il pomeriggio.

Ore 16:00 – Elena Saltini presenta “I nostri passi” (PAV Edizioni)

Ad aprire la giornata sarà Elena Saltini con il suo libro “I nostri passi”, edito da PAV Edizioni. L’autrice ci invita a riflettere su come le scelte individuali e collettive tracciano il cammino della nostra vita. Il titolo gioca sul significato dei “passi”, intesi sia come azioni concrete, sia come simboli di un percorso di crescita e consapevolezza. Con una scrittura intima e potente, Elena Saltini esplora le emozioni e le esperienze che definiscono la nostra esistenza, affrontando temi universali come la memoria, l’identità e la trasformazione.

L’incontro con l’autrice sarà un’opportunità per addentrarsi nel cuore della sua opera e scoprire le motivazioni che l’hanno portata a scrivere questo libro, ricco di suggestioni e riflessioni.

Ore 17:00 – Massimo Palazzi presenta “L’uomo del K2: Il versante umano della conquista nei documenti inediti di Ugo Angelino” (Zeisciu Editore)

Alle 17:00, l’attenzione si sposterà verso le vette più alte, quelle del K2, grazie a Massimo Palazzi, che presenterà “L’uomo del K2: Il versante umano della conquista nei documenti inediti di Ugo Angelino”, pubblicato da Zeisciu Editore.

Il libro svela, attraverso documenti inediti, il lato umano delle celebri imprese alpinistiche, raccontando la figura di Ugo Angelino, uno dei protagonisti della storia del K2. Palazzi riesce a restituire un ritratto inedito e profondo del grande alpinista, ponendo l’accento sugli aspetti emozionali e psicologici legati alla conquista di una delle montagne più pericolose e affascinanti del mondo. Il testo si propone come un’indagine storica e umana, che va oltre il racconto delle imprese eroiche, per riflettere sulle sfide interiori e sul sacrificio che contraddistinguono chi si confronta con i limiti estremi della natura.

Ore 18:00 – Paolo Cervini presenta “Ospite in Villa”

A chiudere la giornata, alle 18:00, sarà Paolo Cervini con il suo libro “Ospite in Villa”. L’autore ci trasporta in un’atmosfera più intima, quasi misteriosa, dove il protagonista si trova a confrontarsi con situazioni di forte impatto emotivo. “Ospite in Villa” esplora le dinamiche relazionali in un contesto esclusivo e affascinante come quello di una villa, e come gli ospiti, provenienti da mondi diversi, possano intrecciarsi in storie di convivenza, segreti e verità non dette. Il romanzo gioca con il tema dell’identità e dell’incontro, mettendo in scena la ricerca di un senso di appartenenza.