E’ morto l’operaio schiacciato da un carrello elevatore ad Erba

E’ morto all’Ospedale San Gerardo di Monza l’operaio che lo scorso 18 novembre ad Erba era rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro. L’uomo, Elton Dema, albanese di 41 anni, residente in provincia di Bergamo, non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate nell’infortunio di cui si sta ancora ricostruendo la dinamica.

L’operaio, che stava lavorando ad una demolizione in un cantiere in via Fiume, nello stabile dell’ex Gasfire, era rimasto schiacciato contro il soffitto mentre si trovava su un carrello elevatore.

Soccorso in arresto cardiocircolatorio, con ferite molto gravi, era stato portato d’urgenza all’ospedale di Monza, dove era ricoverato nel reparto di neurorianimazione in prognosi riservata, e dove è morto ieri nel tardo pomeriggio.