Sbalzato da un’auto per 10 metri, grave un anziano a Erba

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina poco prima delle 10.30 in via Giacomo Leopardi, a Erba (CO). Un uomo di 84 anni è stato investito da un’auto e, a seguito dell’impatto, è stato proiettato a una distanza di circa 8-10 metri.

L’anziano pedone ha riportato un trauma cranico e una lesione all’arto superiore. Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche, tanto da richiedere il trasporto d’urgenza con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente vi era una donna di 63 anni, che non ha riportato ferite e non è stata ospedalizzata.

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i soccorritori con l’elisoccorso, un’auto infermieristica e un’ambulanza. Presenti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.