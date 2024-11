E’ una startup di Samarate a trionfare nelle selezioni lombarde del Premio Cambiamenti di CNA

Why Only White, startup con sede a Samarate, si è aggiudicata il primo posto nelle selezioni regionali lombarde del Premio Cambiamenti, promosso dalla CNA per valorizzare l’innovazione delle nuove imprese italiane, che quest’anno ha registrato mille imprese candidate a livello nazionale, di cui 133 in Lombardia. La selezione si è tenuta presso Palazzo Giureconsulti di Milano, dove le migliori startup lombarde si sono confrontate per accedere alla finale nazionale che si terrà a Roma.

L’avventura di Why Only White ha avuto inizio con la tappa territoriale di MalpensaFiere, svoltasi l’11 ottobre 2024, che ha visto la partecipazione di 38 progetti iscritti ridotti a 24 finalisti. Tra le startup finaliste della tappa territoriale, oltre a Why Only White, si erano distinte altre 5 realtà del territorio di Varese, Lario e Brianza.

Why Only White si è distinta con una piattaforma di Realtà Aumentata Spaziale (SAR) basata su proiezione, che consente di trasformare prodotti fisici in asset dinamici. Grazie a questa tecnologia, i prodotti possono essere personalizzati e modificati esteticamente in tempo reale senza la necessità di visori o dispositivi manuali. La soluzione combina componenti fisiche e digitali, ottimizzando tempi, costi e impatto ambientale nel processo di design. Questa innovazione ha attirato l’attenzione non solo del mondo della moda di lusso – principale mercato di riferimento della startup – ma anche di settori come arredamento, packaging e interfacce prodotto. La tecnologia brevettata permette di superare i limiti tradizionali della prototipazione, offrendo un’esperienza di co-design interattiva che coinvolge direttamente i clienti.

La vittoria di Why Only White nella selezione regionale lombarda è un passo importante verso la finale nazionale, prevista per il 12-13 dicembre a Roma, che mette in palio un premio di 20.000 euro, oltre a preziose opportunità di networking e accesso a investitori di rilievo.