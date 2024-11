Esame della patente in bicicletta per bambini e ragazzi di Gazzada Schianno

Gli alunni di quarta della primaria di Gazzada Schianno hanno ottenuto una speciale patente di guida in sella alle loro biciclette al termine di un percorso di Educazione stradale promosso dall’Amministrazione Comunale. Il progetto, che sarà proposto a dicembre anche alle classi terze della scuola secondaria di primo grado, è articolato su lezioni teoriche e prova pratica, grazie alla collaborazione di Polizia Locale e Istituto Comprensivo Don Guido Cagnola di Gazzada Schianno.

Le lezioni teoriche, tenute dagli Agenti di Polizia Locale dipendenti del Comune di Gazzada Schianno, Luca Sibilio e Manuela Zanetti, si sono svolte in classe e hanno avuto l’obiettivo di far comprendere agli alunni il giusto comportamento da tenere in strada quando si è in sella alla propria bicicletta, di insegnare a riconoscere la segnaletica e di sottolineare l’importanza del rispetto delle regole e del rapporto di fiducia e cooperazione con le Forze dell’Ordine.

Il corso si è concluso con un divertente esame finale. Gli alunni delle classi quarte hanno effettuato un percorso in bicicletta, allestito presso il parco municipale di Villa De Strens, al seguito del quale è stata loro conferita una “patente di guida”.

I cartelli stradali utilizzati per questo progetto sono quelli realizzati tempo fa dai ragazzi dell’Associazione Magari Domani Onlus di Gazzada Schianno con gli allora alunni della nostra scuola.

Nell’attesa di attuare nel mese di dicembre tale progetto anche per gli alunni della scuola secondaria, l’assessore all’Istruzione Silvia Lorusso ringrazia “tutti coloro che hanno creduto e collaborato per la realizzazione di questo bellissimo progetto”.