Festa Invernale all’Oratorio di Calcinate del Pesce: pranzo conviviale per celebrare la stagione

Domenica 1 dicembre alle ore 12:30, l’Oratorio di Calcinate del Pesce (via Ettore Ponti 153) ospiterà la tradizionale Festa Invernale, un’occasione perfetta per trascorrere una giornata all’insegna della convivialità e della buona cucina.

Il Menù della Festa

Gli organizzatori propongono un pranzo gustoso e raffinato, adatto a tutti i palati:

Antipasto

Bis di risotti

Risotto con salsiccia e funghi

Risotto taleggio e pere (preparato con il rinomato Riso Mignone)

Dolce

Le bevande sono escluse dal menù, ma il prezzo è più che accessibile:

Adulti: €15

Bambini: €10

Prenotazioni entro il 28 novembre

Per partecipare, è necessario prenotare entro giovedì 28 novembre. Si può contattare:

Melissa al numero 3333880388 (preferibilmente via WhatsApp)

Giannina al numero 3394262078

Un’occasione per stare insieme

La Festa Invernale rappresenta un momento di ritrovo per la comunità, offrendo non solo buon cibo, ma anche un’opportunità per condividere il calore e la gioia dello stare insieme durante i mesi più freddi.