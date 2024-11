Gallarate dice addio a Cristiana Macchi Forni, imprenditrice e benefattrice

E’ scomparsa il 15 novembre Cristiana Macchi Forni, 75 anni, imprenditrice e benefattrice conosciuta da tutta Gallarate, titolare del negozio “La Bottega Dei Sogni-Thun” dal 1991 al 2021.

Nipote di Monsignor Alessandro Macchi vescovo di Como, Cristiana è l’ultima erede del Mobilificio Macchi di largo Camussi 7, fondato da Giosuè nel 1800: a 18 anni ha affiancato il padre, Enrico Macchi e lo zio Ercole Macchi, nella conduzione dell’azienda.

Sposata con lo scrittore Adelfo Maurizio Forni nel 1974, madre di Emanuele, nato nel 1975, concertista barocco.

Quando il Mobilificio chiude nel 1991, Cristiana apre, sempre in Largo Camussi 7, il negozio LA BOTTEGA DEI SOGNI, specializzato in oggettistica tirolese, inglese, e nella collezione THUN. L’esposizione, in pieno centro, diventa un punto di ritrovo in cui accogliere i clienti, certo, ma anche un riferimento per colleghi negozianti, amici, parenti, impiegati di uffici vicini, nella migliore tradizione degli ambienti provinciali.

Una vita operosa e intensa condotta sempre con spirito altruistico: vicina a sua madre Maria Clotilde (Titti), zia affezionata alle nipoti Sonia Forni, Valentina e Maddalena Quinterio, nonna premurosa con la nipotina Eleni, figlia di Emanuele, cui insegnava le ricette di famiglia.

Accanto alla vita familiare e a quella imprenditoriale, Cristiana brilla anche per le sue continue opere di assistenza, mai esibite se non celate, dai parenti sino alle famiglie di cui intuiva le difficoltà, fossero italiane o immigrate. Poi si capiva quanto aveva realizzato, dalle numerose persone che passavano al negozio solo per salutare e ringraziare.

Sofferente da qualche tempo per un male incurabile, ha mostrato anche in questo non invidiabile cammino una straordinaria serenità e forza morale.

Ha sempre avuto un sorriso per tutti: è stata un esempio quotidiano, come ricorda il marito Adelfo.

La cerimonia religiosa si svolgerà a Gallarate, nella basilica S.Maria Assunta, lunedì 25 novembre alle 14.15

Ad Adelfo Maurizio Forni le condoglianze della redazione di Varesenews.