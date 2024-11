Guido Piovene, scrittore e inviato speciale a Induno Olona

Nel cinquantesimo anniversario della morte di Piovene, ecco una rilettura dell’autore del noto reportage Viaggio in Italia

Presentazione del nuovo libro di Renata Ballerio, edito da Pietro Macchione; l’autrice dialogherà con Gianmarco Gaspari. Letture con l’attore e regista Andrea Chiodi.

Nel cinquantesimo anniversario della morte di Piovene, ecco una rilettura dell’autore del noto reportage Viaggio in Italia. Si rifletterà sulla sua scrittura di giornalista e narratore e sul suo particolare rapporto con Varese.

Si dice che debbano passare un paio di generazioni prima che alcuni scrittori vengano riscoperti. Guido Piovene, pur molto noto agli addetti ai lavori e “frequentato” da critici e studiosi, celebrato per il suo Viaggio in Italia, ne è un esempio. Intellettuale controverso, scrittore “difficile” e giornalista, difensore della “terza pagina”, viaggiatore infaticabile, uomo inquieto e dalle mille contraddizioni, è spesso dimenticato. I tempi sono maturi per riavvicinarsi alla sua opera e scoprirne gli aspetti più reconditi.

