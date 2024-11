Il caffè da Rosalia: una storia di cambiamento vissuta con caparbietà e resilienza

Rosalia era sempre la prima a darci il buongiorno sulla pagina Facebook quando iniziavamo le attività giornaliere. Fu la prima ad aprirci le porte di casa per la prima uscita di “Indovina chi porta il caffè”.

La quinta puntata della serie podcast “Cara Varesenews” ci riporta indietro alla sera del 18 marzo 2017 quando per la prima volta la redazione si recò in caso di una lettrice per chiacchierare, parlare di visioni e di opportunità, di presente e di futuro.



Rosalia ci accolse con la semplicità e la curiosità che avevano contraddistinto la sua vita. Una vita non facile, ma che lei ha affrontato con resilienza e voglia di guardare oltre, in cerca di nuove opportunità.

Era partita da Palermo, sua città natale e unico luogo a lei noto, per arrivare a Cavona di Cuveglio, nel nord della provincia di Varese, in una valle chiusa dove il sole, in inverno, si vedeva sì e no , quattro ore.

Qui Rosalia ha cresciuto i suoi due figli, Simona e Antonio, ha creato piano piano la sua indipendenza, senza mai farsi abbattere dalle difficoltà.

La sua è una storia comune di tante donne che hanno lasciato casa e affetti per seguire il marito in cerca di lavoro. Un racconto di difficoltà e tenacia, delusioni e caparbietà, dove i valori e gli affetti sono quelli che indicano la via.