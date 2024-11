Il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta di fermare l’intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi

L’aeroporto di Malpensa rimarrà – almeno per ora – aeroporto “Silvio Berlusconi”: il Tar, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, ha respinto la richiesta del Comune di Milano di sospendere l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Alla richiesta si erano associati – con argomentazioni giuridiche diverse – anche tre Comuni della provincia di Varese, Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo.

L’ordinanza del TAR rileva che nel ricorso non c’è il “periculum in mora”, vale a dire una situazione di urgenza che giustifichi un’istanza cautelare (la sospensione dell’intitolazione, appunto) in attesa del pronunciamento nel merito: la vicenda secondo i giudici amministrativi non è tanto grave da giustificare uno stop immediato all’intitolazione.

Non è ancora il pronunciamento nel merito, ma la bocciatura della sospensiva può essere anche letta come un elemento contro la richiesta portata dal ricorso, che sosteneva che l’intitolazione (decisa da Enac) non avesse seguito il corretto percorso amministrativo.

Il Comune di Milano per primo aveva approvato una delibera per fare il ricorso al TAR contro la nuova intitolazione, seguito poi da tre Comuni del Varesotto a guida centrosinistra, che si sono mossi attraverso delibere di consiglio comunale o di giunta.