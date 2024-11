In Lombardia una rete per la prevenzione e la cura dell’endometriosi: il Del Ponte di Varese è centro hub

L’ospedale Del Ponte di Varese tra i 10 centri di riferimento in Lombardia per la prevenzione, diagnosi e trattamento dell’endometriosi. Regione Lombardia ha approvato, con delibera di Giunta, la costituzione della rete regionale nella gestione di questa patologia cronica che colpisce molte donne in età riproduttiva.

La rete, articolata in centri ‘Hub’ e ‘Spoke’ distribuiti sul territorio lombardo: nel Varesotto come centro spoke c’è l’ospedale di Busto Arsizio dell’Asst Valle Olona. Anche la Lariana, nel territorio di Ats Insubria, è stata indicata come centro Hub.

Gli ‘Hub’, altamente specializzati, e gli ‘Spoke’, che assicurano una copertura capillare, collaboreranno in percorsi di cura condivisi per assicurare il miglior supporto clinico e terapeutico possibile, con particolare attenzione ai casi di endometriosi profonda.

ALMENO 3 MILIONI LE DONNE CON DIAGNOSI

L’endometriosi è la presenza di endometrio, mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, all’esterno dell’utero e può interessare la donna già alla prima mestruazione e accompagnarla fino alla menopausa.

In Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva. La patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d’età più basse. La diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna.