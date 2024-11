In sella per vincere un prosciutto: a Monvalle torna il ciclocross

Torna il tradizionale appuntamento con il ciclocross al Gurée di Monvalle, località che si affaccia sul Lago Maggiore e che da un decennio si è scoperta terreno ideale per questo genere di gare a pedali. Sabato 23 novembre sarà il GS Contini a organizzare un appuntamento dedicato alle categorie Master.

Il tracciato di 1.700 metri è disegnato in una cornice paesaggistica unica ma ha anche una valenza tecnica importante, con diversi passaggi impegnativi. Nove le categorie in cui saranno suddivisi i partecipanti, e per ciascuna è previsto un premio molto gradito, un prosciutto crudo, che rende da un lato attrattiva e dall’altro rustica la manifestazione.

Accanto al G.S. Contini ci sono il Comune di Monvalle, gli Amici di Turro, il Panathlon Club Varese, Ciclovarese e Setero oltre a numerosi sponsor: l’appuntamento è dedicato alla memoria di Sandro Gianoli, Emilio Gandini e Carlo Busata ed è sostenuta da Pro Loco Monvalle e Gruppo Alpini Monvalle che si occuerà del punto di ristoro.

La prova è valida come tappa del Criterium Varesino di ciclocross: il ritrovo è fissato per le ore 12 direttamente al Gurée mentre saranno effettuate due partenze (a seconda della categoria), alle 13,30 e alle 14,30. Al termine ci sarà la premiazione con, tra l’altro, la consegna dei prosciutti.