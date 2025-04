Scontro tra due auto a Monvalle: quattro persone ferite

Poco prima delle 17 di lunedì 21 aprile in via 4 novembre a Monvalle è avvenuto uno scontro tra due automobili che ha coinvolto quattro persone, tre maschi adulti e un bambino, rimaste ferite non gravemente. Due sono state trasportate in ospedale in codice giallo: un bambino di 2 anni al Filippo Del Ponte di Varese e un adulto a Cittiglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.