Incidente a Monvalle: auto ribaltata in via Volta, conducente illesa

Un incidente stradale si è verificato oggi, martedì 15 aprile, alle ore 17:10 nel Comune di Monvalle, lungo via Volta.

Un’autovettura ha perso il controllo e si è ribaltata, creando disagi al traffico e richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente, la ragazza di 20 anni alla guida del veicolo non ha riportato ferite e non è stato necessario l’intervento del personale sanitario.

I vigili del fuoco sono giunti prontamente sul luogo dell’incidente per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il veicolo dalla carreggiata. La situazione è stata rapidamente gestita, evitando ulteriori complicazioni per la viabilità.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Il traffico nella zona ha subito lievi rallentamenti, ma le operazioni di recupero sono ormai concluse.