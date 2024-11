Incidente a Samarate, investito un uomo sulla statale

Un uomo di 46 anni è rimasto ferito dopo essere stata investito mentre percorreva a piedi via Locarno – ovvero la Statale 341 – nel centro abitato di Verghera di Samarate.

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 7,15 di questa mattina, martedì 26 novembre; sul posto, per soccorrere l’uomo, è intervenuta un’ambulanza proveniente da Gallarate.

Il ferito non sarebbe in pericolo di vita pur avendo riportato traumi ed escoriazioni. Dopo l’intervento sul posto è stato trasportato all’ospedale di Legnano dove è stato ricoverato.

Allertati anche i Carabinieri sia per effettuare i rilievi del caso, sia per gestire la viabilità in un punto trafficato, specie nell’orario di ingresso al lavoro e alle scuole.