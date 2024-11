Incontri per “allargare gli orizzonti”: ad Angera la nuova edizione di “sPunti di vista”

Con l’arrivo di novembre ad Angera ritorna sPunti di Vista, la rassegna di appuntamenti organizzata dall’amministrazione comunale il giovedì sera in sala consiliare «per allargare gli orizzonti sul mondo che ci circonda». (foto Vittorio Bolis)

“Viaggi, ambiente, salute e cultura locale”: sono questi gli ingredienti la terza edizione che avrà in programma 12 interventi, occasioni di riflessione e di arricchire di idee la società civile e la cittadinanza. Il format ripeterà la formula delle edizioni precedenti, sul modello del talk show: la prima parte della serata prevede la relazione dell’ospite di turno o il dialogo con un moderatore per circa un’ora, cui segue la parte finale in cui l’interazione con il pubblico porta a sviluppare le tematiche.

«Siamo molto contenti di ripresentare questa rassegna – commenta l’assessore alla cultura Giacomo Baranzini -. Un modo per tenere compagnia e trasmettere qualcosa che serva come riflessione o punto di vista su varie tematiche, grazie alla presenza di figure qualificate del territorio locale e nazionale. Cultura, informazione ma anche svago per tutti grazie a un’ampia offerta diversificata.»

L’organizzazione della nuova edizione coadiuvata da Serenella Sesti, che volontariamente coordina la rassegna in collaborazione con l’amministrazione comunale.

«Quest’anno – spiega – abbiamo scelto di fissare due appuntamenti al mese, una formula che ci auguriamo possa favorire ancora più partecipazione da parte della cittadinanza, che ha chiesto all’amministrazione di continuare questo progetto a cui volentieri collaboro per offrire un servizio alla collettività.»

Primo appuntamento giovedì prossimo con Renata Andolfi che ci racconterà le proprie avventure in bici, guidando i presenti con lei in un viaggio fatto di avventura e scoperta di luoghi incantevoli.

SPUNTI DI VISTA 2024-25, IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI AD ANGERA:

7 novembre: Una donna in bicicletta tra alte vette e aria sottile – con Renata Andolfi

21 novembre: La via del marmo rosa – con Sonia Cipriani

5 dicembre: Contaminazioni e recupero nel Lago Maggiore e Lago di Varese – con Roberto

Cenci

19 dicembre: Il sogno sul Campo dei Fiori – con Chiara Cattaneo

9 gennaio 2025: Dall’altra parte del mare: la voce del griot – con Jabel Kanuteh

23 gennaio: Sguardi d’arte e fede – con don Valentino Venezia

6 febbraio: Pesci vecchi e nuovi in un lago che cambia – con Pietro Volta

20 febbraio Hemingway di mare e di lago – con Silvia Pareschi

6 marzo: Infezioni respiratorie. Dal territorio al reparto di medicina; gestione della terapia – con Sara Caputo

20 marzo: Punto di vista nella pittura, nell’architettura e nella filosofia – con Marco Benedetti

3 aprile: Il Vulcano di umanità – con Alberto Reggiori

10 aprile: Malattie sessualmente trasmissibili – con Fabio Franzetti