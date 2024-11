Insieme per la Ricerca, a Buguggiate gusto e solidarietà per sostenere la radiodiagnostica

Domenica 1 dicembre 2024, dalle ore 8 alle 15, il parcheggio del supermercato Tigros di Buguggiate ospiterà un’iniziativa benefica organizzata da L’Alveare ODV Buguggiate in collaborazione con Sapori in Valbossa. L’evento, intitolato “Insieme per la Ricerca”, mira a raccogliere fondi per sostenere un premio dedicato alla ricerca sulla radiodiagnostica.

Durante la giornata sarà possibile gustare una colazione e altre prelibatezze salutari. Alle ore 12 sarà servita una calda e invitante pasta e fagioli, disponibile anche da asporto. I proventi della giornata saranno devoluti all’Ospedale di Circolo e all’Università degli Studi dell’Insubria, contribuendo a finanziare un premio annuale destinato a uno specializzando dell’Ospedale di Circolo di Varese, iscritto all’Università dell’Insubria, che si sia distinto per meriti accademici e scientifici.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, chiamare il numero 338.39.59.225.