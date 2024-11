Investimento a Saronno: due persone coinvolte, una è una bambina di 10 anni

Soccorritori in azione questa mattina a Saronno, in via don Bellavita, dove poco dopo le 8 c’è stato un investimento che ha coinvolto due persone: una donna di 53 anni e una bambina di 10.

Ancora non si conosce la dinamica dell’accaduto, né le condizioni delle persone coinvolte. I soccorsi – un’ambulanza di Sos Uboldo con il supporto dell’automedica – sono usciti in codice giallo, quello di media gravità.

Sul posto la Polizia locale di Saronno. Allertati anche i Carabinieri.