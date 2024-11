La magia del Natale a Besozzo comincia con “The big Violinist”

L’Amministrazione Comunale inaugura il calendario degli eventi natalizi a Besozzo con un grande evento abbinato all’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale, sabato 30 novembre alle 18 in piazza Primo Maggio.

Il Sindaco, con gli Assessori e i Consiglieri, accenderà le nuove luminarie, quest’anno interamente a carico dell’Amministrazione e il grande albero di Natale in piazza, dando il via al momento più magico dell’anno.

Ad accompagnare l’accensione lo spettacolo musicale dal vivo con “The big Violinist” di Equipe Eventi: una maestosa e scenografica dama di ben 4 metri di altezza con la sua grande gonna illuminata, intratterrà il pubblico suonando al violino brani natalizi e contemporanei.

Inoltre, le allieve della scuola Jam danza22 di Besozzo si esibiranno in alcune coreografie appositamente realizzate per questo momento di festa. Infine, La Pro Loco sarà presente con panettone e vin brulè per tutti.

«Il progetto comunale delle luminarie 2024 vuole dare risalto e valorizzare i punti nevralgici e le attività commerciali del nostro Comune – spiega il Sindaco Gianluca Coghetto – le vie principali Roncari e XXV Aprile, piazza I Maggio e il fiume Bardello che per la prima volta verrà illuminato, il centro storico e le frazioni. Il desiderio è quello di impreziosire le nostre piazze e le nostre vie di luci rendendole accoglienti e portando quell’atmosfera di festa che riscalda gli animi dei cittadini di tutte le età che potranno passeggiare per Besozzo nel periodo che ci porterà al Natale».

Il mese di dicembre proseguirà con diverse iniziative, tutte a ingresso gratuito, frutto della sinergia delle varie realtà associative comunali.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

– 01/12 dalle ore 9.30 alle ore 18.00 – via XXV Aprile, Besozzo -“Natale on the road 2.0: Elfo per un giorno” a cura di Besozziamo;

– 07/12 ore 15.00 Chiesa dei SS. Alessandro e Tiburzio a cura del Gruppo San Nicone – Inaugurazione mostra presepi, canti coro Nives, racconti giovani allievi Compagnia Duse, banco di beneficenza natalizio; ore 16:00 Parco del Cioss a cura della Contrada Portaccia Amici di Sant’Antonio: arrivo Babbo Natale in calesse, trucca bimbi, accensione luci e presepe, merenda per tutti;

– 08/12 ore 21.00 Chiesa dei SS. Alessandro e Tiburzio Concerto di Gala natalizio della Filarmonica di Besozzo;

– 13/12 ore 20.30 Sala Letture – Game club di Natale serata giochi da tavolo in Biblioteca con scambio auguri;

– 14/12 ore 10.30 la Sala Letture – per tutti i bambini Letture animate del Sistema Bibliotecario dei Laghi “Lulù e la Magia del Natale”;

– ore 18.30 la Scuola Civica di Musica Olginasio – Auguri di Natale con aperitivo;

– ore 20.00 Piazza I Maggio – Dj set di Natale;

– 16/12 ore 9.00 Camminata Natalizia Gruppi di Cammino del lunedì;

– 17/12 ore 16.45 Palestra Vasconi – “Le mille e una yoga: yoga per bambini con lettura di una storia natalizia”;

– 18/12 ore 9.30 Camminata Natalizia Gruppi di Cammino a passo lento;

– 21/12 ore 21.00 sede di Vita Nuova Aps – Concerto Living Gospel di Natale, organizzato da Vita Nuova Aps, con patrocinio dell’Ente;