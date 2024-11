La “notte del curling” a Varese: via al campionato di Serie C

C’è addirittura un derby varesino nel programma della prima giornata del campionato di Serie C di curling, la disciplina invernale praticata da qualche anno con costanza anche nella nostra città grazie alla società presieduta dall’ex hockeysta Davide Quilici.

Mercoledì 13 novembre alle 22 l’Acinque Ice Arena ospita l’avvio del torneo “Spirit of Curling” con un appuntamento a suo modo storico: «Per la prima volta la Federazione ci ha concesso di giocare partite ufficiali nell’impianto della città» spiega infatti lo stesso Quilici che, insieme al suo gruppo di lavoro, ha messo a punto una serata-evento.

«L’ingresso al palaghiaccio sarà gratuito e ci auspichiamo che quante più persone possibili si avvicinino a questo sport meraviglioso. Inoltre il Curling Varese ha ben tre squadre iscritte, ovvero un team femminile, uno misto e uno junior ai quali si aggiunge una formazione di Milano, i Broomers. Regaleremo spettacolo sul ghiaccio».

La squadra di livello superiore delle “Volpi” varesine disputerà invece il più competitivo campionato di Serie B che prenderà il via il 30 novembre al PalaTazzoli di Torino: nelle prime due partite sarà sfida alla JassEat Milano e ai Draghi sabaudi. «Il movimento del curling è in forte crescita e stiamo sviluppando una serie di eventi di contorno coinvolgendo le scuole e aziende. Le attività scolastiche mattutine stanno riscuotendo particolare successo, così come l’organizzazione di team building aziendali; a questo, ovviamente, affianchiamo corsi serali per la promozione del curling».

L’avvicinarsi delle Olimpiadi italiane del 2026 ma anche la medaglia d’oro conquistata agli scorsi Giochi di Pechino da Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno favorito il diffondersi del curling, almeno nelle località ad alto tasso di sport invernali. Varese non fa eccezione anche grazie agli sponsor che hanno sostenuto le prime stagioni dell’HC Varese Curling che ora, vestito da divise nuove fiammanti, si lancia nell’avventura dei campionato 2024-25.