L’appello per la pace unisce studenti e autorità di Morazzone

Gli studenti di Morazzone hanno partecipato domenica 3 novembre alla commemorazione ai caduti del primo conflitto mondiale e di tutte le guerre, oltre al ringraziamento alle nostre Forze Armate.

Galleria fotografica Studenti e autorità alla commemorazione dei caduti di Morazzone 4 di 24

Alla presenza di autorità civili e militari, davanti ai bambini della scuola primaria Mazzucchelli e ai ragazzi della secondaria di primo grado Fermi, è stato ribadito che la guerra è la cosa più orribile che può accadere ad un popolo.

Proprio agli studenti si è rivolto l’accorato appello del vice sindaco Stella Esposito: «A voi, carissimi studenti, faccio appello perché non perdiate una sola occasione per approfondire, conoscere, sapere, trasmettere. Per poter rendere migliore questo mondo e poter scrivere una storia che parli solo di Pace e Fratellanza”