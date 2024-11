Lo Schiaccianoci porta in città magia e solidarietà per Natale

Mercoledì 4 dicembre al Teatro di Varese andrà in scena il musical della favola in una versione creata dagli studenti del Civico Liceo Musicale. Il ricavato andrà alla fondazione Giacomo Ascoli

L’atmosfera di Natale più magica rivive in in città con il musical Lo Schiaccianoci dei ragazzi del Civico Liceo musicale Malipiero di Varese. Lo spettacolo andrà in scena mercoledì 4 dicembre alle 20 al Teatro Apollonio di Varese, in una serata benefica il cui ricavato sarà devoluto a Fondazione Giacomo Ascoli per il progetto Il Faro.

A Varese la favola natalizia per antonomasia, proposta da secoli in tutto il mondo, diventa un musical in cui il racconto classico è rivisitato e interpretato da un gruppo di ragazzi per un pubblico di bambini e ragazzi con le loro famiglie.

A partire dalle musiche originali di Čajkovskij (e gli arrangiamenti di Enrico Salvato), 25 giovanissimi artisti, tutti attori, ballerini e cantanti tra i 6 e i 18 anni, daranno vita a un viaggio fantastico attraverso quattro mondi immaginari dall’atmosfera unica, ricca di magia.

La drammaturgia di questo adattamento, curata dalla regista Liliana Maffei prendendo spunto dal racconto di Hoffmann, è nata per le scuole, con 1200 studenti che a maggio hanno applaudito l’anteprima dello spettacolo. Ora il musical Lo Schiaccianoci è pronto a coinvolgere intere famiglie, genitori e figli insieme, in una serata che promette di avvolgere grandi e piccini in un clima natalizio ricco di magia, luce e speranza.

Guidati dalle loro insegnanti Elena Altemani, Angela Ballerio e Giusy Consoli, i giovani artisti del Liceo musicale canteranno dal vivo tutte le emozioni del Natale, su coreografie di Francesca Rossi e con la partecipazione delle ballerine della scuola di Francesca Restuccia. I costumi sono di Serena Casarin, trucco e parrucco del gruppo Art School Dorsi Academy coordinato da Paula de Gori, Marta Monitto e Samantha Fezzardi, mentre luci e suoni sono a cura di Carlone Sound Check.

Il ricavato della serata sarà destinato alla Fondazione Giacomo Ascoli per completare la ristrutturazione dell’immobile degradato di Largo Flaiano e trasformarlo nel Faro di Varese. L’edificio accoglierà negli appartamenti sostenuti dall’Arcobaleno di Nichi le famiglie dei bambini ricoverati, in modo da migliorarne la qualità di vita, e in altri appartamenti specializzandi e ricercatori dell’Università Insubria che studiano le malattie per aumentare le guarigioni.

La donazione consigliata è di 12 euro a persona (ridotto 10 euro per bambini fino agli 8 anni). Per maggiori informazioni e prenotazione biglietti scrivere a info@fondazionegiacomoascoli.it.