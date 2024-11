Mandole raggiante: “Abbiamo fatto un capolavoro!”

MANDOLE 1: «Abbiamo fatto un capolavoro. Ho scelto di venire qua con tutto lo staff (e anche il figlio Tatu) perché lavoriamo insieme nelle sconfitte e nelle vittorie. Quello che hanno fatto i ragazzi in campo dipende tanto dal lavoro che abbiamo fatto dietro le quinte in allenamento».

MANDOLE 2: «Non abbiamo pensato ai falli, ma abbiamo lavorato andando avanti senza pensarci. Dopo Trieste abbiamo toccato il fondo. Abbiamo lavorato forte in settimana, abbiamo rivisto le scorse partite, ci siamo parlati e abbiamo reagito».

MANDOLE 3: «Brown solo 8’ in campo? È stata una scelta, non ha difeso bene in alcune circostanze e ho scelto di lanciare Assui: sono contento di averlo fatto e di averlo con noi, ha fatto una gran partita. Anche Alviti ha giocato tanto e bene. Librizzi? Così è un bene averlo, è capitano da pochissimo, lo voleva fortemente e ha dimostrato di essere pronto per il ruolo. Lui ama Varese, io sono convinto che dà e darà tutto per la squadra. Arriviamo da tre settimane complicate, ci voleva questa serata per respirare e festeggiare».

BANCHI: «Varese ha vissuto una serata speciale, mi dispiace di non essere riuscito a trasmettere ai ragazzi la necessità e l’urgenza di avere l’intensità giusta. Varese ha messo in campo energia, reattività, velocità come mi aspettavo sarebbe avvenuto. Si sono espressi su numeri alti, noi non siamo riusciti a rispondere adeguatamente. E stata una serata per loro ispirata, soprattutto da 3, per noi è stato difficile rimetterla in piedi, ma sono scappati nel momento chiave. Difensivamente abbiamo commesso qualche errore che Varese ha sfruttato. Il tifo di Masnago ha dato un’energia in più per questa squadra che veniva da un match perso male e giocava contro una Bologna imbattuta, hanno fatto tutto bene. A noi è mancato cinismo. Speravo riuscissimo a giocarla con più attenzione, soprattutto perché veniamo da un ciclo di partite terribile».