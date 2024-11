Openjobmetis, notte memorabile: Virtus stroncata dai biancorossi

Miracolo a Varese. Vien da citare il mitico cronista Natale Cogliati per inquadrare la vittoria colta dalla Openjobmetis a Masnago ai danni della Virtus Bologna, arrivata da capolista imbattuta e ripartita con le ossa rotte, spezzate dai ritmi, dalle percentuali, dall’energia sprigionata dalla squadra di Mandole. Il 104-95 rappresenta, per mille motivi, uno dei risultati più inattesi che ci si ricordi da queste parti: Varese non batteva le Vu Nere dal 2018, non lo faceva a Masnago da quasi 10 anni e ci è riuscita in una serata in cui i padroni di casa hanno vinto il confronto a rimbalzo e tenuto gli avversari sotto quota 100.

Un successo maturato in emergenza, senza più Mannion, senza l’infortunato Gray e con Brown sull’uscio. Ma in attesa dei prossimi equilibri (con Tyus e Sykes) ci hanno pensato gli altri a raddrizzare la rotta. Matteo Librizzi prima di tutto, a spiegare ai fuggiaschi come si comporta un capitano di Varese: 28 punti, 9 assist, 40 di valutazione per sbriciolare anche il (giustamente) celebrato Pajola. E per prendersi l’abbraccio della gente che lo adora fin da quando era solo una speranza. E poi Nino Johnson, strepitoso sui due lati del campo e via via tutti gli altri, imperfetti certo ma anche decisi a non ripetere la magra di Trieste o la delusione di altre partite giocate e perse sul più bello.

Con questa volontà (e contro una Virtus un po’ stanca, che non è riuscita a trovare stabilità al di fuori del duo Belinelli-Shengelia) la squadra di Mandole ha scalato la montagna a mani nude. Undici rimbalzi d’attacco, 31-29 sotto i tabelloni, una sola palla rubata dai bianconeri: segnali sparsi lungo la partita a dire che sì, questa volta si poteva sperare di finire in gloria. Ed è la prima volta che un’avversaria d’Eurolega cade contro Varese da quando c’è Scola alla guida: altro segnale notevole.

E ora? Ora i punti in classifica salgono a 4 ma sono ugualmente troppo pochi. Quel che abbonda stasera è però la fiducia che non deve trasformarsi in sicumera visto che sabato prossimo si andrà a Scafati in una sfida che odora di lotta salvezza. Servirà la stessa squadra, su un campo infuocato, perché il miracolo con la Segafredo non rimanga un fiore isolato nel deserto. Intanto però si torna a casa con un sorriso a tutta bocca e come tutte le cose rare, va assaporato per bene.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

OPENJOBMETIS VARESE – V. SEGAFREDO BOLOGNA 104-95

(24-22, 51-44; 76-74)

VARESE: Librizzi 28 (3-5, 5-7), Hands 18 (3-6, 2-6), Alviti 13 (2-5, 2-7), Johnson 18 (3-6, 4-8), Akobundu-Ehiogu 11 (5-7); Harris 8 (1-2, 2-3), Assui 5 (2-2), Fall 2 (1-2), Brown 3 (1-3 da 3). Ne: Gray, Virginio, Carità. All. Mandole.

BOLOGNA: Pajola 3 (1-1), Belinelli 23 (3-4, 5-8), Tucker 6 (3-6, 0-1), Polonara 1, Zizic 11 (5-5); Clyburn 15 (7-9, 0-3), Shengelia 19 (8-10, 0-1), Hackett 9 (1-3, 1-1), Grazulis 4 (1-1, 0-1), Morgan 4 (2-5, 0-1), Diouf. Ne: Akele. All. Banchi.

ARBITRI: Giovannetti, Dori, Pepponi.

NOTE. Da 2: V 20-37, B 31-44. Da 3: V 16-34, B 6-16. Tl: V 16-19, B 15-22. Rimbalzi: V 31 (11 off., Johnson 9), B 29 (5 off., Hackett, Zizic 5). Assist: V 25 (Librizzi 9), B 28 (Pajola 8). Perse: V 12 (Alviti 3), B 14 (Tucker 4). Recuperate: V 9 (Librizzi, Hands 3), B 1 (Grazulis 1). Usc. 5 falli: nessuno. F. antisportivo: Clyburn (8.06), Shengelia (31.28). Spettatori: 4.052.