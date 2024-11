Nella sala colloqui del carcere di Varese il murale di Andrea Ravo Mattoni dedicato alla libertà

È stato inaugurato martedì 5 Novembre 2024 alle 16 il murale “L’allegoria della libertà” realizzato dall’artista Andrea “Ravo” Mattoni.

Realizzato grazie a un progetto finanziato dal Lions Club Varese Prealpi, il murale – la cui ispirazione è stata elaborata anche dall’intelligenza artificiale “addestrata” dall’artista stesso su dipinti classici, realizzando allo stesso tempo un’opera mooderna e classica – è stato realizzato in un solo weekend: quello del 3 e 4 novembre.

«Non possiamo che ringraziarlo per la disponibilità – a commentato al proposito la direttrice del Carcere di Varese Carla Santandrea – Gli abbiamo dato tempi strettissimi di permanenza nei nostri spazi ma ha saputo realizzare comunque una meraviglia»

Andrea Ravo Mattoni, artista ormai internazionale, è nato a Varese ed è divenuto celebre in tutto il mondo a partire dal 2016 per il suo progetto “Recupero del classicismo nel contemporaneo”che, riprendendo la tradizione pittorica della copia, prevede la riproduzione di dipinti classici, risalenti principalmente al periodo tra il ‘400 e l’800, su grandi pareti con la tecnica dello spray.

Nel 2021 Ravo ha poi scoperto l’Intelligenza Artificiale (IA) generativa, che ha aperto una nuova via nel suo percorso: ed è stato nel periodo di esposizione della sua mostra sull’argomento al Castello di Masnago che è entrato in contatto con gli ospiti della casa circondariale, con cui ha avuto il piacere di conversare in una visita guidata organizzata dal comune di Varese, presente l’assessore alla cultura Enzo Laforgia. Educatori, amministrazione, dirigenza del carcere e artista, da questa scintilla, hanno fatto nascere il progetto del murale nel carcere, progetto che ha potuto diventare concreto grazie alla disponibilità del Lions Club Varese Prealpi.

All’inaugurazione – che si è conclusa con un ottimo rinfresco realizzato nell’ambito del corso di pasticceria del carcere – hanno partecipato autorità e rappresentanti delle realtà che hanno permesso tutto questo: dal viceprefetto Geltrude Corsaro all’assessore Enzo Laforgia, dalla direttrice del carcere Carla Santandrea ai funzionari pedagogici Serena Pirrello e Domenico Grieco, dal cappellano don Matteo Rivolta al Comandante di Reparto Salvatore Castelli, al presidente del Lions club Varese prealpi Alberto Ciatti.