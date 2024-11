Nuovi incarichi in provincia. Dalfino alla Digos e Piron al Commissariato di Polizia di Busto Arsizio

A seguito del cpensionamento del dirigente Franco Novati, con provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Vice Questore Cristian Piron, già dirigente della Digos della Questura di Varese, è stato nominato Dirigente del Commissariato di Busto Arsizio.

Cristian Piron vanta una carriera già ricca e prestigiosa, svolta nelle regioni del Piemonte e della Lombardia, nel corso della quale ha ricoperto incarichi nella Polizia Stradale, dirigendo la Sezione di Vercelli ed il Centro Operativo di Polizia Stradale di Milano e nelle Questure di Novara e Torino, prima di diventare dirigente della Digos di Varese dal mese di aprile del 2021.

A Novara, in particolare, il dott. Piron ha diretto gli Uffici Personale e Tecnico Logistico e, in seguito, è stato nominato Capo di Gabinetto del Questore. Dopo l’esperienza a Novara, è approdato nella Questura del capoluogo piemontese, dove si è occupato di controllo del territorio e ordine pubblico, ricoprendo gli incarichi di vice dirigente dell’Ufficio Volanti e dell’Ufficio di Gabinetto. Come dirigente Digos, il dott. Piron si è trovato a gestire il delicato periodo delle manifestazioni di piazza post Covid, oltre ad occuparsi delle frange ultras del tifo varesino e degli estremismi di carattere politico – sindacale.

Alla Digos di Varese subentra il Vice Questore Gianluca Dalfino, che ritorna in Questura dove aveva già diretto l’ufficio Volanti e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallarate. In seguito, Gianluca Dalfino si trasferisce a Milano dove ha ricoperto delicati incarichi alla sezione investigativa della Direzione Investigativa Antimafia e presso il Commissariato Sezionale Garibaldi – Venezia.

Dopo l’attività svolta nel capoluogo lombardo, il dirigente ritorna in provincia di Varese a capo del Settore Polizia di Frontiera di Luino, dove si occupa di contrasto all’immigrazione irregolare attraverso i valichi terrestri posti lungo il confine italo – svizzero.

Infine, a dirigere il Settore Polizia di Frontiera di Luino ci sarà il Commissario Carlo Trevisanello, già funzionario addetto alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.

Ai dirigenti gli auguri di buon lavoro del Questore Carlo Ambrogio Enrico Mazza e di tutti i colleghi della Polizia Stato della provincia di Varese.