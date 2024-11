Nuovo inizio per il centro sportivo di Malnate

Già dall’inizio della stagione sportiva, dopo un anno sempre in trasferta, le società sportive malnatesi hanno potuto riabbracciare il proprio centro sportivo di casa. Dopo i lavori di riqualificazione eseguiti grazie ai fondi del Pnrr che hanno permesso di rifare la pista di atletica e stendere un tappeto di erba sintetica, con un miglioramento non solo visivo ma anche nel sottosuolo, il centro sportivo “Luigi Caccivio” di via Gasparotto ha potuto riaccogliere i tanti sportivi malnatesi, soprattutto i giovani delle società che lo vivono quotidianamente come la Malnatese Calcio e l’Atletica Malnate.

Nella mattinata di domenica 24 novembre il sindaco Nadia Cannito ha tagliato il nastro per l’inaugurazione del centro sportivo rinnovato. Una seconda vita che darà la possibilità di vivere al meglio lo sport in città, in particolar modo a bambini e ragazzi. «Questa pista e questo campo non sono solo strutture – ha detto nel corso del suo discorso il primo cittadino malnatese -, ma spazi dove si coltiveranno i valori che rendono forte una comunità, la nostra. Qui bambini e ragazzi impareranno l’importanza del lavoro di squadra, del rispetto degli avversari e la perseveranza davanti alle difficoltà. Qui si stringeranno amicizie, si supereranno sfide e si sognerà insieme. Lo sport non è solo una questione giovanile ma un ponte che unisce le generazioni, promuove il benessere fisico e mentale di tutti. In una società in cui purtroppo spesso ci sentiamo divisi questi luoghi ci ricordano invece che apparteniamo a una comunità, che condividiamo obiettivi comuni e che possiamo costruire un futuro migliore insieme. Oggi inauguriamo un simbolo di ciò che possiamo fare quando lavoriamo insieme, quando investiamo nelle passioni e nei talenti dei nostri giovani e dei nostri ragazzi, quando crediamo nel potere trasformativo dello sport».



Presente la giunta malnatese con assessori e consiglieri comunali ma anche i componenti della passata giunta che hanno dato il via all’iter, l’ex sindaco Irene Bellifemine e l’assessore Paolo Albrigi. Oltre alle autorità politiche hanno preso parola nel corso dell’inaugurazione il dirigente scolastico Santo D’Angelo, il presidente della Malnatese Calcio Marco Bernasconi, il vicepresidente dell’Atletica Malnate Stefano Frascoli, seguito dall’atleta Andrea Mason e dal presidente della consulta sportiva Davide Longo. Non hanno fatto mancare l’apporto anche le federazioni: quella di atletica rappresentata da Bruno Frigeri, quella del calcio da Lorenzo Bianchi.

La banda ha scandito i tempi mentre la benedizione di don Giuseppe Lazzati ha chiuso gli interventi con una preghiera.