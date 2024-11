Oltre 1600 studenti alla tredicesima edizione del Salone dell’Orientamento di Varese

C’erano università italiane e del vicino Canton Ticino, ITS e percorsi altamente formativi. C’erano i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti di polizia. Tutti per accogliere i ragazzi che si avviano a concludere il percorso scolastico superiore. Al palazzetto di Masnago il Comune di Varese ha organizzato la XIII edizione del salone dell’Orientamento attraverso il servizio Informagiovani. Tutti gli istituti superiori di Varese, ma anche di Gazzada, Gavirate e Bisuschio hanno raggiunto Masnago per un totale di 1600 studenti prenotati.

Erano presenti le principali università del territorio e non solo, come Politecnico, Bocconi, Università Statale di Milano, Università Cattolica, Liuc, Università Bicocca, Università dell’Insubria, IULM, USI, le accademie e gli istituti di alta formazione tecnica, come l’Accademia delle Arti, IED, Conservatorio Verdi di Como, e molti altri. Presenti inoltre il coordinamento provinciale Informagiovani e Informalavoro, le realtà di servizio civile per il volontariato internazionale, le forze dell’ordine e il mondo della formazione legato ad ambiti differenti, come turismo, teatro, cinema, settore tessile-moda, innovazione.