Openjobmetis, fu vera gloria? A Scafati in cerca di conferme con Tyus e senza Brown

Ci voleva. Ci voleva una serata come quella di domenica scorsa, con la Openjobmetis capace di battere – contro ogni pronostico – la Virtus come non era mai accaduto nell’era Scola, con tanto di prestazione super da parte del neo-capitano Matteo Librizzi, cuore varesino ed MVP della giornata in Serie A. La settimana successiva all’impresa è stata caratterizzata da grande euforia (c’è stata anche la convocazione con l’Italia per Alviti) ma ora è necessaria una conferma della qualità e del gioco mostrati con la Segafredo.

L’esame è di quelli delicati: sabato sera (16 novembre, 20,30) la squadra di Mandole sarà impegnata a Scafati contro una delle formazioni che – come i biancorossi – devono guardare prima alla lotta salvezza e poi a obiettivi superiori. Ed è chiaro che i punti in palio sono pesanti: chi vince sale a quota 6 e mette un segno “più” in uno scontro diretto che a lungo termine può risultare importante se non decisivo.

La Openjobmetis è volata in Campania caricando sull’aereo anche Alex Tyus (vestirà la maglia numero 9) e lasciando a casa Gabe Brown, sempre più “esubero” nella rosa biancorossa, soprattutto visto che Justin Gray (come aveva già detto Mandole) torna a disposizione dopo l’infortunio al polpaccio. Programma differente per Elisee Assui che venerdì sera giocherà con i Roosters il derby di Serie B a Gazzada: l’ala raggiungerà i compagni direttamente sabato. Per questo motivo la Openjobmetis ha portato con sé due giovanissimi (Reghenzani e Bosio): uno sarà certamente a referto, l’altro subentrerà in caso di problemi di viaggio per Assui.

E Sykes? Il playmaker è finalmente atterrato a Malpensa anche se non è riuscito a incrociare i nuovi compagni in partenza per il Sud. Per lui dunque un weekend per prendere contatto con la città e iniziare la trafila medico-burocratica visto che non è stato possibile depositare entro le 11 di oggi (venerdì) il nuovo tesseramento. La pausa per la nazionale servirà quindi a Mandole per inserire nei quadri tecnici il folletto di Chicago, il quale verrà ufficialmente annunciato a breve.

La Givova, dove giocano gli ex Paulius Sorokas e Scott Ulaneo, ha battuto fino a qui due avversarie della “zona rossa”, Sassari e Cremona: la squadra di Marcelo Nicola (derby argentino in panchina) ha nell’ala Elijah Stewart il principale terminale d’attacco al quale si affiancano gli esperti Pinkins e Gray. Sorokas può essere una spina nel fianco con le sue qualità da lungo mobile e capace di colpire dall’arco mentre tra gli italiani spicca la regia esperta e sicura di Cinciarini.

DIRETTAVN

La partita del PalaMangano sarà raccontata azione dopo azione, da VareseNews nel consueto contenitore #direttavn: il liveblog è già disponibile da venerdì e dalle 20 circa di domenica si riempirà con tutto quel che accadrà sul campo. La diretta è offerta da Finazzi Serramenti, Confident e Nicora. Per collegarsi – e intervenire nella chat – è sufficiente CLICCARE QUI.

CLASSIFICA (dopo 7 giornate) Trento 14; V. Bologna 12; Trapani, Trieste, Milano, Brescia 10; Reggio Emilia, Tortona 8; Venezia, Pistoia 6; Treviso, Scafati, VARESE, Sassari 4; Cremona 2; Napoli 0.