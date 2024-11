Openjobmetis, prove di 6+6 contro la Trieste dei tanti ex

L’ennesima settimana senza pace in casa Openjobmetis si conclude con un viaggio a Trieste che, si spera, sia tonificante per la squadra e per la classifica anche se sulla carta per i biancorossi l’impegno della sesta giornata è di quelli molto duri. Ad attendere Librizzi e compagni nel capoluogo giuliano c’è infatti la riedizione della… Varese che fu.

Quattro ex in campo e uno dietro alla scrivania per gli alabardati che schierano Colbey Ross e Michele Ruzzier in regia, Markel Brown e Justin Reyes in ala, ingaggiati da Michael Arcieri dallo scorso anno gm di Trieste. Nomi che fanno venire a tutti qualche nostalgia, e tra i “tutti” ci mettiamo anche Jaron Johnson che, ironia della sorte, conosce meglio gli avversari rispetti ai neo-compagni di squadra.

La partita di Trieste (palla a due alle 17 di domenica 3 novembre) sarà ovviamente la prima senza Nico Mannion che ha salutato i compagni in attesa di ufficializzare (lunedì) la firma con l’Olimpia Milano. Il “fantasma del Red Mamba” però è ancora determinante: con ogni probabilità infatti la Openjobmetis schiererà per la prima volta sei stranieri passando così al nuovo assetto (il cosiddetto 6+6) che sarà perfezionato con le prossime mosse di mercato. Ciò sarà possibile grazie al contratto “pro” ancora in essere di Mannion, sesto italiano, anche se quest’ultimo non andrà a referto lasciando il posto a un giovane del vivaio biancorosso (Turconi?). La decisione sarà presa domenica mattina (il passaggio tra i due assetti è molto rapido: è sufficiente una comunicazione in Lega) ma è molto probabile che Mandole assegni una maglia a tutti i sei stranieri a disposizione (Hands, Harris, Gray, Brown, Johnson e Akobundu-Ehiogu).

Poi però si riaprirà la rumba del mercato con due obiettivi stranieri da posizionare nelle posizioni di playmaker e di pivot e con la ricerca di un italiano per completare il gruppo. Le porte girevoli stanno quindi per riaccendersi (tra i possibili partenti c’è sempre il nome di Brown: se sarà a referto a Trieste il suo visto potrà essere riutilizzato in Italia). Possibile che per il regista si sondi il mercato americano, guardando a quei giocatori che non hanno strappato un contratto NBA e che attendono la partenza della G-League guardando, però, anche in direzione Europa. Prima però c’è da affrontare Trieste con i giocatori a disposizione, magari provando a sorprendere una squadra che finora ha sbagliato pochissimo (e che – chissà – per questo potrebbe abbassare la guardia).

