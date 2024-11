Orino e i cittadini scienziati: il progetto “smart village” sale in cattedra

Due anni fa raccontavamo di un progetto che vedeva al centro i cittadini dotati di smartphone ma non solo per raccontare la vita di tutti i giorni, i luoghi perduti e le meraviglie della natura del loro paese, un piccolo borgo incastonato alle pendici del Campo dei fiori: si chiamava “Orino smart village” (nella foto, un particolare di uno scatto dal profilo instagram @orinosmartvillage).

Ora i risultati du quella esperienza, fra le altre analizzate, verranno discussi in un convegno il 29 novembre nella splendida cornice di Villa Toeplitz a Varese. L0incontro non a caso si chiama “Citizen Science, Smart Land e Data Science per la tutela e la valorizzazione del territorio”. Organizzato dall’Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con il Comune di Orino, l’evento si propone di esplorare le potenzialità della scienza partecipata e delle tecnologie digitali applicate alla gestione e salvaguardia delle risorse locali.

Un progetto condiviso per lo sviluppo sostenibile

Il convegno parte del progetto “Orino Smart Village” cofinanziato dal Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate e dalla Fondazione Cariplo, vedrà la partecipazione di esperti, accademici e amministratori locali. Durante la giornata, saranno presentati progetti innovativi e testimonianze sul ruolo centrale della Citizen Science nel creare Smart City e Smart Land, territori intelligenti capaci di coniugare tradizione e innovazione.

Il programma della giornata

La giornata inizierà alle 9.30 con l’accoglienza e i saluti delle istituzioni. Seguiranno interventi su temi centrali come il progetto DigitHist per la valorizzazione del patrimonio storico, la ricerca archivistica su Orino e le applicazioni della Citizen Science nello sviluppo sostenibile. Dopo una pausa pranzo, il pomeriggio sarà dedicato a esperienze locali: dall’uso del castagno come risorsa ecologica, al racconto dell’Ecomuseo della Pietra Molera nel Parco Valle del Lanza.

Tra i relatori spiccano il sindaco Federico Raos, e numerosi esperti in scienze ambientali e sociali fra cui la studiosa e ricercatrice Paola Castiglioni, che spiega: «Al mattino relazioneranno i professori universitari Andrea Candela e Davide Tosi, insieme ai borsisti di ricerca che hanno coordinato. Al pomeriggio daremo voce al territorio con la condivisione delle esperienze di progettazione di comunità ad Orino, nella Valle del Lanza e in Val Veddasca».

Sarà «un’occasione di incontro per confrontarsi sul tema della valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico del territorio», aggiunge, «accorciando le distanze e favorendo l’incontro tra gli ambiti di ricerca accademici e custodi e sognatori di valli e borghi».

Il convegno si concluderà con una discussione aperta alle 16.30.

Come partecipare

L’evento è gratuito e aperto al pubblico, previa registrazione online entro il 24 novembre 2024 tramite il link disponibile nella locandina.

Innovazione e comunità per il futuro

Questo convegno rappresenta un’occasione unica per riflettere sul rapporto tra comunità e territorio, promuovendo modelli virtuosi di sviluppo sostenibile. Come sottolineano i promotori, il coinvolgimento attivo dei cittadini è fondamentale per garantire un futuro in equilibrio tra tecnologia, ambiente e tradizione.

