Pazienti del pronto soccorso ma al proprio domicilio: l’ospedale di Varese crea l’OBI virtuale

Il pronto soccorso di Varese sta organizzando un nuovo modello di assistenza, un ibrido tra ospedale e territorio. Si chiama OBI virtuale, osservazione breve al proprio domicilio.

L’Asst Sette Laghi sta verificando la disponibilità di medici dipendenti che seguiranno questo modello innovativo. Verrà attivato per quelle persone che non presentano situazioni di gravità tale da prevedere un ricovero ma che vanno seguite con attenzione attraverso un monitoraggio al proprio domicilio.

Il progetto prevede due team definiti “di risposta rapida domiciliare” (TRRD). Nella delibera, in cui viene annunciato l’avviso per la manifestazione di interesse, il modello di presa in carico viene definito come “un servizio di transitional care tra medicina ospedaliera e medicina territoriale, attraverso il quale si prendono in carico entro 24 ore i pazienti del PS dell’Ospedale di Circolo dimessi, senza chiara indicazione/necessità di ricovero, ma necessitanti di un ulteriore periodo di osservazione (con criteri sovrapponibili all’accesso in OBI), controllo di esami ematici o accertamenti (ECG-ECO) e prosecuzione di terapia. L’attività prevede uno stazionamento in OBI e una partecipazione con i medici di PS nella stratificazione e selezione del paziente da inserire nel percorso OBI virtuale».

A coordinare il servizio sarà il Direttore del Pronto Soccorso che coordinerà le due squadre.