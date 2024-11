Primo giorno di proiezioni gratuite di Glocal DOC: il programma di lunedì 4 novembre

La seconda edizione di Glocal DOC entra nel vivo. Dopo i primi due eventi speciali che sabato 2 e domenica 3 novembre hanno riempito rispettivamente il Cinema Nuovo con “Tiziano Terzani, il viaggio della vita” e il Miv con “La valanga azzurra”, iniziano questa mattina – lunedì 4 novembre – le proiezioni dei documentari in concorso.

Alla mattina le proiezioni sono dedicate alle scuole (ma aperte a chiunque voglia partecipare) e tutti i film sono ad ingresso gratuito.

Ecco il programma di lunedì 4 novembre:

ore 10 al MIV – “Io spero Paradiso” – Regia di Daniele Pignatelli

Nel carcere di massima sicurezza di Opera (Milano) 3 detenuti responsabili di omicidi, 2 ergastolani Ciro e Giuseppe, fine pena mai, e Cristiano, fine pena 2031, sono stati scelti fra 1300 detenuti per produrre artigianalmente, con le loro mani un tempo sporche di sangue, ostie che vengono consacrate nelle chiese di tutto il mondo, divenendo così il corpo di Cristo. Il loro sogno è consegnarle di persona nelle mani benedette di Papa Francesco, al quale scrivono una lettera… Una storia vera senza precedenti al mondo.

ore 16 al MIV – “Come pesci nell’acqua” – Regia di Veronica Spedicati

Un viaggio alla 24a edizione delle Deaflympics (Olimpiadi dei sordi) di Caxias Do Sul, in Brasile, attraverso le storie di tre giovani atleti italiani con diverse esperienze di sordità.

ore 17,30 MIV – “Romina” Regia di Valerio Lo Muzio e Michael Petrolini

Il documentario Romina racconta la vita di una giovane donna di seconda generazione, cresciuta a Bologna. Immersa nella normalità quotidiana, tra lavoro, boxe e serate con gli amici, la vita di Romina prende una svolta drammatica quando sua madre, Berta, viene arrestata. Il film intreccia sfide inaspettate, guidandoci attraverso la trasformazione di Romina, mentre è costretta a riconsiderare il significato della sua vita.

ore 19 MIV – “What we fight for” – Regia di Sara Del Dot e Carlotta Marcucci

Nahid Akbari, Eli e Sude Fazlollah sono tre giovani donne costrette a lasciare le loro vite in Afghanistan e Iran per provare a costruirne una nuova altrove, lontano dalla guerra e dagli abusi. Raccogliendo lungo il cammino le difficoltà e i pericoli affrontati dai migranti, sono diventate attiviste, unite dal desiderio di cambiare le cose per chi verrà dopo di loro.

ore 21 MIV – Evento speciale “Pericolosamente vicini” – Regia di Andreas Pichler

Pericolosamente vicini è un documentario girato nel Trentino, vicino al Lago di Garda, un posto unico nel suo genere, dove esseri umani e orsi vivono a stretto contatto tra loro. Purtroppo con la crescita della popolazione di orsi, aumentano anche i possibili incontri pericolosi tra l’uomo e l’animale. Un gruppo di venti persone, tra cui ranger e veterinari, incaricati di proteggere persone e orsi, dovranno affrontare un compito davvero importante. Ad Aprile del 2023, durante la Pasqua, è stato trovato morto il 26enne Andrea Papi e subito si fa breccia nelle menti degli abitanti del posto e degli agenti un sospetto: il giovane potrebbe essere stato ucciso da un orso, nello specifico da quello denominato JJ4. La morte di Andrea è la prima nella storia recente causata da un animale selvatico in Europa centrale.

Mentre i forestali cercano JJ4 per catturarlo, si scatena una vera e propria battaglia tra gli attivisti per i diritti umani e gli oppositori dell’orso, che porta ben presto a formulare alcune domandi basilare in questa storia: JJ4 deve essere ucciso? Quand’è che gli orsi diventano un problema? A chi appartengono la natura e la foresta?

QUI TROVATE IL CATALOGO DI TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DI GLOCAL DOC