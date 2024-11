Quasi 150 bambini in coro per la Festa di Santa Cecilia coretti in San Vittore a Varese

Puntuale nella seconda domenica dell’avvento, lo scorso 24 novembre si è svolta in San Vittore la tradizionale Festa di “S.Cecilia coretti” per il decanato di Varese. Ormai da più di vent’anni gruppi giovanili di cori di voci bianche delle diverse parrocchie del territorio si ritrovano per cantare la fede affidandosi alla santa patrona del canto e della musica e così portare avanti il loro servizio quotidiano nelle proprie realtà.

I coretti presenti Coretto Santa Chiara – Parrocchia di Biumo Inferiore

Coretto San Martino – Parrocchia di Malnate

Coretto San Giorgio – Parrocchia di Bisuschio

Coretto Giovanni Paolo II – Parrocchia di Bizzozero

Coretto Sanat’Antonio da Padova – Parrocchia della Brunella

Coretto San Carlo – Parrocchia di San Carlo

Coretto In laetitia – Parrocchia di Masnago

Coretto Giovanile – Comunità pastorale Don Gnocchi

Coretto Santa Maria Assunta – Parrocchia di Gallarate

Coretto S. Vittore Martire – Parrocchia di Casbeno

Il pomeriggio è stato dedicato alle prove di canto e a un momento di allegria e condivisione. Poi, tutti in corteo a piedi dall’oratorio SanVittore fino alla Basilica, dove circa 150 giovanissimi coristi, riuniti in un unico grande coro, hanno sostenuto con il canto la liturgia della S.Messa delle ore 17.30.

Per alcune figure del decanato è stata la prima festa di Sanata Cecilia a Varese. È stato così per il nuovo prevosto, don Gabriele Gioia, e il nuovo decano don Maurizio Cantù, nonché parroco della Comunità pastorale Beato Samuele Marzorati, il cui ingresso è stato celebrato pochi giorni fa, nella prima domenica di Avvento.

È questo un momento sempre speciale sia per i giovanissimi coristi, sia per i loro direttori, responsabili e musicisti: insieme ritrovano, nell’amicizia e nello stare bene insieme, il senso della fede e del servizio. Il canto e la musica sostengono il percorso quotidiano di tutti i cori, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza. Testimoniare Cristo attraverso il canto significa incontrarLo: nel volto, nei suoni, nelle voci dei bambini si vive la Fede e la felicità che essa riversa su tutti noi.

L’ attesa della venuta di Gesù, in tempo di Avvento, veicolata dal canto e dalla musica, ci permette di prepararci con maggior gioia e desiderio: un sentimento che si moltiplica, quando è condiviso tra tutti durante la giornata di “S.Cecilia coretti”

L’ultimo canto proposto è l’inno ufficiale della Giornata Mondiale dei Bambini (indetta da Papa Francesco nel maggio 2024), composto da mons. Marco Frisina. Il brano esprime la straordinaria preziosità dei bambini, segno di speranza: proprio come quel Bimbo che attendiamo in questo tempo d’ Avvento e che ci porta Pace e Salvezza.