Scontro a Schianno, due feriti

Soccorsi in azione nella pomeriggio di lunedì 11 novembre a Schianno. Per cause ancora da verificare, verso le ore 17.30 c’è stato un incidente stradale che ha visto coinvolte due persone.

Sul posto sono intervenuti, oltre le forze dell’ordine, i soccorsi che hanno prestato le prime cure a un ragazzo di 24 anni e a un uomo di 60 anni; in assistenza anche l’auto medica.

I due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.