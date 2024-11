Scopri l’ISIS Keynes di Gazzada, dove si studia per il successo

L’ISIS Keynes di Gazzada Schianno è pronto ad accogliere i nuovi studenti e le loro famiglie durante gli Open Day di sabato 9 novembre e sabato 14 dicembre 2024. L’istituto offre percorsi di studio che garantiscono il successo, sia per chi desidera entrare nel mondo del lavoro al termine del quinquennio, sia per chi intende proseguire gli studi universitari. Un team di docenti professionisti e studenti appassionati presenterà il ventaglio di opportunità che l’istituto offre.

Il curriculum si articola in due settori: quello economico, con l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, suddiviso in Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali; e quello tecnologico, con indirizzi in Informatica e Telecomunicazioni ed Elettronica ed Elettrotecnica, quest’ultimo articolato in Automazione.

L’orientamento scientifico, tecnico e tecnologico dell’istituto si fonda su solide basi umanistiche, creando un ambiente dinamico in cui gli studenti acquisiscono conoscenze, abilità e competenze. Grazie a un’educazione rigorosa, i diplomati dell’ISIS Keynes sono tra i più richiesti dalle aziende locali, come dimostrano i dati annuali forniti da Eduscopio, che monitora i percorsi post-diploma a livello nazionale.

Non si tratta soltanto di diventare diplomati in Informatica, Automazione, Relazioni internazionali per il Marketing, gli studenti che completano con successo il loro percorso di studi sono pronti ad affrontare un mercato del lavoro che cerca figure altamente specializzate e serie, pronte ad affrontare i cambiamenti della società attuale.

Durante il biennio, gli studenti vengono introdotti all’Information Technology, apprendendo le basi dell’uso di editor e fogli di calcolo, per poi approfondire argomenti come algoritmi e CAD. Nel triennio, si cimentano con la programmazione in C e la progettazione di controllori logici, oltre all’elettronica digitale. Negli ultimi due anni, l’attenzione si sposta sull’Elettronica Analogica e sulla Progettazione di Impianti di Automazione con sensori.

Gli studenti dell’ISIS Keynes passano dalle aule ai laboratori e, infine, alle aziende, dove svolgono tirocini che forniscono competenze pratiche essenziali per entrare nel mondo del lavoro. Inoltre, ricevono una preparazione solida che consente a chi lo desidera di continuare gli studi universitari o di specializzazione.

L’appuntamento per conoscere l’istituto è fissato per sabato 9 novembre e sabato 14 dicembre 2024, quando l’ISIS Keynes aprirà le porte ai nuovi studenti e alle loro famiglie, presentando in dettaglio l’offerta formativa che da anni costituisce una vera ricchezza per il nostro territorio.

CONTATTI

Istituto Statale Istruzione Superiore Keynes

Via Morazzone, 37 21045 Gazzada Schianno (VA)

T: 0332-463213/0332-870615

Email: vais01800p@istruzione.it

Sito | YouTube