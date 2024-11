Scoprire le lepri e i tassi del Campo dei Fiori con la serata del Cai

Il Gruppo Tutela Ambiente Montano (TAM) della Sezione di Varese del Club Alpino Italiano (CAI), in collaborazione con il Parco Regionale Campo dei Fiori e l’Università degli Studi dell’Insubria, organizza una serata speciale dedicata alla fauna locale, in programma per venerdì 8 novembre 2024 alle 21 al CAI Varese, in Via Speri della Chiesa 12.

L’evento vuole promuovere una maggiore consapevolezza sui mammiferi del Parco Campo dei Fiori, concentrandosi in particolare su specie come la lepre e il tasso.

Saranno presenti come relatori Francesco Bisi e Pietro Grespan, che offriranno approfondimenti scientifici per incoraggiare la coesistenza tra uomo e fauna selvatica, con l’obiettivo di proteggere meglio queste specie.

La serata è gratuita e aperta a tutti, sia agli iscritti che ai non iscritti del CAI.