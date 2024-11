“Se domani sarò io, voglio essere l’ultima”: minuto di rumore di studenti e studentesse del Cairoli di Varese

Alle 11 in punto si sono fermati. Alle 11 di lunedì 25 novembre, gli studenti e le studentesse del liceo Cairoli di Varese sono scesi in cortile per ricordare il valore della giornata contro la violenza sulla donne.

I ragazzi indossavano qualcosa di rosso e si sono presentati con il fiocchetto distribuito ai banchi delle collaboratrici scolastiche.

La manifestazione era partita con un invito semplice: usate tutto, borracce, chiavi , campanelli e fate rumore, perchè nessuno dica di non sapere.

Dalla finestra lo striscione: “Se domani sono io, voglio essere l’ultima!” lo slogan lanciato dall’architetta peruviana Cristina Torres-Cáceres, scritto di getto dopo l’ennesimo femminicidio e diventato virale.