Tornano le nuvole, e la neve si affaccerà anche sulle montagne della provincia di Varese

Ci siamo, si torna a parlar di neve dopo le dolci giornate di sole – anche se fredde – che hanno caratterizzato questo autunno. Ma le sere terse di luna piena, e di stelle, lasceranno il posto alle velature e al tempo che si guasta e porta umidità, pioggia e in montana anche neve (qui le info sulla viabilità dal 15 novembre al 15 aprile).

LA SITUAZIONE

Come sempre ci affidiamo alla professionalità del Centro geofisico prealpino di Varese che fotografa il punto: “Graduale diminuzione della pressione atmosferica. La profonda bassa pressione con minimo sulle Isole Scandinave inizia ad abbassarsi fino a raggiungere la barriera Alpina. E’ atteso un peggioramento con aumento della copertura nuvolosa e calo termico. Martedì e giovedì le precipitazioni saranno deboli e il limite della neve si avvicinerà ai 1000m“.

PREVISIONI

Dunque lunedì “soleggiato con passaggi nuvolosi e velature estese. Foschia e banchi di nebbia sulla pianura all’alba e in serata. Asciutto. Temperature senza variazioni“. Martedì “a tratti soleggiato al mattino, poi molto nuvoloso o coperto. Deboli piogge in serata e nella notte. Neve sulle Alpi fino a circa 1300 m. Temperature massime in calo“. Mercoledì “al mattino molto nuvoloso o coperto con residue deboli piogge e nevicate in montagna fino a 800 m. Nel pomeriggio asciutto, soleggiato e ventoso. Temperature senza variazioni“

TENDENZA

Giovedì 21 novembre: soleggiato al mattino, via via molto nuvoloso o coperto. Possibili piogge in serata e nella notte. Neve sulle Alpi fino a circa 1000 m. Temperature in calo. Venerdì 22: al mattino molto nuvoloso o coperto con residue deboli piogge. Nel pomeriggio asciutto e soleggiato e ventilato da Nord. Temperature in lieve aumento.