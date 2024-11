Tutto il gusto del Natale al Museo del Tessile di Busto Arsizio

Un nuovo evento inserito nel calendario delle manifestazioni di Natale del Comune di Busto Arsizio per la stagione 2024 realizzato in collaborazione con Chocolat Pubblicità. BA è Gusto si terrà domenica 1° dicembre dalle 10 alle 19 presso il Museo del Tessile con ingresso gratuito.

Il tessuto commerciale di Busto Arsizio e del più ampio territorio provinciale è ricco di una tradizione pasticcera di qualità. Da qui l’idea di creare un evento dedicato ai dolci e al panettone con i maestri pasticceri, con l’obiettivo di diventare sia un punto di riferimento per la degustazione e la vendita sia un’opportunità di commercio per gli operatori, con reali ricadute sociali per il Terzo settore e concreti gesti di beneficenza. L’evento permetterà ai visitatori di accedere a prodotti artigianali di qualità in degustazione, di acquistare a prezzi outlet i panettoni artigianali, di conoscere e assaggiare “BB – un Dolce per Busto” e di accedere ad incontri, laboratori e show cooking con personaggi di spicco del mondo “food and beverage” del territorio e non solo.

All’interno del padiglione pasticcerie e laboratori artigianali che producono il “BB – un dolce per Busto”, promuoveranno e faranno degustare il BB (dolce che omaggia la città Busto Arsizio) e i propri prodotti fra cui il panettone artigianale, con vendite per l’occasione a prezzi outlet. Accanto alle pasticcerie uno Spazio Store, dedicato ai prodotti artigianali tipici del territorio.

All’interno de padiglione sarà presente un’Area Talk per ospitare personaggi, volti noti, influencer e imprenditori di successo del settore tra cui Anna Prandoni, Stefano De Gregorio del Ristornate DEG di Busto Arsizio, l’influencer Tasso Culinario, Fabio Longhin della Pasticceria Chiara neo premiato con le “due torte” da Il Gambero Rosso, Ambrogio Ferraro di Bar Is The Name di Busto Arsizio nella top 10 Bar Rivelazione del 2023 e altri ancora che si alterneranno nel corso della giornata per raccontare le loro esperienze e deliziare la vista e il palato con talk ed eventi in show cooking. L’iniziativa che si rivolge a tutti, ma principalmente alle famiglie, sarà anche occasione per la consegna delle pergamene alle famiglie dei nuovi nati nel 2022 e nel 2023, a cui seguirà il “concerto per i Nuovi Nati” con protagonisti ragazzi del Liceo Coreutico di Busto Arsizio, diretti dal maestro Franco Conetta. Sarà certamente un modo innovativo per ricordare un momento della vita particolarmente importante e festeggiare insieme, momento che sarà preceduto il 21 novembre, dalla piantumazione di essenze presso il parco “de Curtis”.

Ba Gusto Speciale Natale – Dolci & Panettoni è anche un importante CHARITY PROJECT per promuovere il progetto “BB – Un Dolce per Busto” dove imprenditori locali hanno stipulato apposite convenzioni con associazioni del Terzo settore, nell’ambito dell’iniziativa CRESCIAMO INSIEME, promossa dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio. In virtù di tale collaborazione, definita della Commissione regionale competente “una buona prassi da

presentare ad altri comuni della Regione”, parte del ricavato della vendita del “BB – Un Dolce per Busto”, verrà devoluto in beneficenza alle Associazioni del territorio.

Questi due progetti vedono coinvolti Commercianti e Associazioni del Volontariato, coordinati dal Comune di Busto Arsizio, da Ascom e da Distretto Urbano del Commercio in un rapporto di vicendevole assistenza: un importante progetto di carattere sociale, ma non solo, perché ha sviluppato un interessante sistema di relazioni educative, con il supporto del Comune di Busto Arsizio e del Distretto Urbano del Commercio. Un progetto del Comune di Busto Arsizio che coglie le strategie di un futuro più attento, inclusivo e partecipato. Una iniziativa solidale per mostrare a un vasto pubblico come si possano conseguire scopi di forte valenza sociale, culturale ed educativa per la nostra società:

SOCIALE perché le aziende aderenti e le pasticcerie che producono il “BB – un Dolce per Busto” si organizzano per dividere con le associazioni del Terzo settore i ricavati dalla vendita

CULTURALE perché il Distretto Urbano del Commercio ha incaricato un’artista di disegnare i dolci elaborati dalle pasticcerie, che verranno presentati in tale contesto e esposti per la durata dell’iniziativa

EDUCATIVA perché il “BB – un Dolce per Busto” è stato oggetto di prova d’esame presso la Fondazione Enaip Lombardia nello scorso anno scolastico 2023/2024 e la storia del prodotto sarà raccontata da alcuni studenti nei giorni dell’esposizione.

BA è GUSTO IN BREVE

Domenica 1° Dicembre

Sale Gemelle del MUSEO DEL TESSILE – BUSTO ARSIZIO – Via Galvani

INGRESSO GRATUITO

ORARI: 10.00-19.00

SITO WEB https://www.bagusto.it

IG https://www.instagram.com/baegusto/

FB https://www.facebook.com/baegusto