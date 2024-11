Una Varesina spietata piega il Crema per 5-2 e vola in testa alla classifica

Una Varesina straripante ha superato con un netto 5-2 il Crema. Le Fenici hanno sbloccato la gara già al 5’ minuto di gioco, grazie ad una bella incornata di Cosentino. Il raddoppio è arrivato al 10’ con Bertoli, che si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto per ribadire in rete il pallone dopo una respinta del portiere ospite. Poco dopo il quarto d’ora è stato il capitano Marco Gasparri a gonfiare la rete per il gol 3-0. Il Crema nonostante le difficoltà ha provato a rimanere in partita e al 27’ è riuscito ad accorciare le distanze grazie alla rete del bomber Akammadu. Dopo aver incassato il gol la squadra di mister Marco Spilli al 31’ ha ristabilito la distanza di tre reti grazie al secondo sigillo di giornata di Bertoli, il quale con una bella torsione di testa non ha lasciato scampo al portiere ospite. Al termine dei primi 45 minuti le squadre sono andate al riposo con i rossoblù in vantaggio per 4-1. In avvio di ripresa, Bertoli ha trovato per la terza volta la via della rete portando il punteggio sul 5-1. La rete del definitivo 5-2 dei nerobianchi è arrivata grazie ad un rigore trasformato da Akammadu al 59’. Questa vittoria ha permesso alla Varesina di volare in testa alla classifica approfittando della sconfitta dell’Ospitaletto nello scontro diretto con il Desenzano.

Fischio d’inizio

La Varesina inizia con il classico 4-2-3-1. Tra i pali c’è Chironi. La difesa è composta da Miconi, Mapelli, Cosentino e Siciliano. In mediana Guidetti e Ghioldi. In avanti Bertoli è sostenuto da Mazia, Guri e capitan Gasparri.

Dall’altra parte mister Matteo Vullo risponde con un 3-5-2 che prevede Aceti tra i pali. Davanti all’estremo difensori il terzetto difensivo è composto da Zanoni, Guarino e Davighi. A centrocampo il regista Greco è affiancato da Bigotto e Pallaro, mentre sulle corsie laterali agiscono Alboni e Bernardini. Il tandem offensivo è formato da Pavesi e Akammadu.

L’arbitro dell’incontro è il signor Bruno Spina di Barletta coadiuvato dagli assistenti Flavio Pisu di Oristano e Nicola Mascia di Cagliari.

Primo tempo

Dopo appena cinque giri di lancette dall’inizio della partita, la Varesina va subito in vantaggio con un bel colpo di testa di Cosentino, il quale è stato bravo a sfruttare un bel cross di Miconi. Dopo il gol dell’1-0, le Fenici continuano a pressare e a mettere in difficolta la squadra ospite e al 10’ minuto Mazia mette in mezzo un pallone basso e teso sul quale si avventa Gasparri che calcia a botta sicura costringendo alla parata Aceti. Quest’ultimo respinge il pallone sui piedi di Bertoli che a porta vuota non può fare altro che insaccare il gol del raddoppio. La squadra di mister Marco Spilli al 18’ trova il gol del 3-0 con Gasparri: il capitano dopo aver ricevuto un pallone all’altezza dello spigolo sinistro dell’area di rigore lascia partire un tiro ad incrociare che si infila nell’angolino alla sinistra del portiere del Crema. Al 25’ il Crema costruisce la prima vera occasione della sua partita con Alboni che lascia sul posto Siciliano e mette in mezzo per Pallaro che in spaccata non riesce ad inquadrare la porta. Al 27’ gli ospiti accorciano le distanze con un gol di Akammadu, il quale dopo aver conquistato il pallone al centro dell’area calcia a botta sicura e trafigge Chironi. I rossoblù dopo il gol incassato tornano a premere in avanti costringendo all’errore Aceti, il cui rinvio viene intercettato da Guri che di prima serve Bertoli che a sua volta calcia di prima trovando i guantoni del portiere nerobianco. La doppietta di Bertoli è rimandata di pochi minuti perché al 31’ Miconi disegna un altro bel traversone per il 9 il quale con una splendida torsione di testa insacca sul secondo palo il gol del 4-1. Al 44’ Mazia riceve un pallone da Guidetti e dopo un paio di finte calcia con il destro ma non inquadra lo specchio della porta. Una volta trascorso l’unico minuto di recupero si chiude il primo tempo con la Varesina in vantaggio per 4-1.

Secondo tempo

All’80’ il Crema va vicino al gol, quando Greco con un calcio di punizione battuto da posizione defilata pesca il capitano ospite Guarnero che al volo da buona posizione manca il bersaglio. Al 10’ minuto Gasparri si invola sulla fascia sinistra e una volta arrivato in area mette in mezzo per l’accorrente Bertoli che a porta praticamente vuota mette a segno il gol della tripletta personale e del 5-1 in favore dei padroni di casa. Al 14’ Mapelli commette un fallo ai danni di Pavesi all’interno dell’area di rigore e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Akammadu e con freddezza spiazza Chironi e porta il risultato sul 5-2. Al 26’ Gianola ci prova con una bella conclusione con il sinistro che termina di poco alta sopra alla traversa. Al 37’ Bigotto scappa sul filo del fuorigioco e si presenta davanti a Chironi, il quale è bravo a chiudere lo specchio della porta al numero 10 ospite evitando il terzo gol dei nerobianchi. Negli ultimi istanti di gara la Varesina gestisce il risultato e dopo sei minuti di recupero l’arbitro decreta la fine della partita con le Fenici che battono per 5-2 il Crema e volano in testa alla classifica in virtù della sconfitta dell’Ospitaletto in casa del Desenzano.

Mister Spilli ha commentato così la bella vittoria dei suoi ragazzi: “Questa è stata una partita che noi abbiamo preparato molto bene dal punto di vista mentale. Nelle ultime uscite abbiamo trovato delle squadre di bassa classifica, che nonostante tutto attaccano con coraggio e creano difficoltà, perché ti costringono a fare una partita dispendiosa, perché per affrontarle è necessario abbassarsi e poi ripartire. Dopo il terzo gol da un punto di vista psicologico l’abbiamo un po’ chiusa e di conseguenza sono nate delle situazioni difficili da gestire, perché la squadra in queste situazioni tende a rilassarsi. I ragazzi oggi sono stati strepitosi, perché volevamo approfittare dello scontro diretto di Desenzano e ci siamo riusciti, quindi rinnovo i complimenti ai ragazzi perché in queste ultime due settimane si sono allenati in maniera molto importante e hanno raggiunto questo piccolo obiettivo che in questo momento della stagione non conta nulla, però il fatto di avere dei mini obiettivi e andarli a prendere mi da la sensazione che i ragazzi siano sul pezzo nella maniera giusta per poter fare qualcosa di importante nel prosieguo del campionato”.