Corso di formazione: “Ruolo dell’Infermiere di Famiglia nell’assistenza al paziente domiciliare portatore di stomia: Best Practices nel percorso di presa in carico nella continuità Ospedale e Territorio”.

Questo incontro, che si svolgerà il 5 dicembre prossimo, rappresenta un’importante occasione per favorire l’integrazione tra Ospedale e Territorio, valorizzando il ruolo chiave dell’Infermiere di Famiglia nel rispondere ai bisogni di salute della comunità e migliorare l’efficienza del sistema sanitario.

Gli obiettivi del corso sono da un lato potenziare le competenze professionali sulla gestione delle principali tipologie di stomie e dei relativi presidi, dall’altro fornire preziosi strumenti per la prevenzione e il trattamento tempestivo delle complicanze per evitare ospedalizzazioni non necessarie e promuovere interventi educativi che supportino i pazienti e i famigliari nell’autogestione della stomia, migliorando così la qualità di vita e riducendo l’accesso alla cura in emergenza.

L’evento, che ha ancora dei posti disponibili, è rivolto a Medici di tutte le discipline, Farmacisti, Infermieri con precedenza per gli Infermieri di Famiglia e di Comunità, Case Manager e Coordinatori Infermieristici.

Per iscrizioni: https://formazione.sigmapaghe.com/