Università dell’Insubria contro la violenza di genere: in cattedra le donne per parlare di diritti e cultura

Come ogni anno l’Università dell’Insubria è in prima linea nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.

Il 25 novembre alle ore 9.30, nell’aula magna «Granero-Porati» di via Dunant 3, a Varese, è in programma un incontro focalizzato sulle prospettive interdisciplinari tra diritto e cultura, organizzato dalle professoresse Valentina Jacometti e Paola Biavaschi, in collaborazione con la Scuola di Dottorato di Ricerca in Diritto e scienze umane.

Sono previsti i saluti della rettrice Maria Pierro e della titolare della Cattedra Unesco sui diritti della donna, Barbara Pozzo.

Relatori e relatrici saranno Simona Attolino, Università Lum, «La cura della donna: religione, salute e contrasto alla violenza», Francesca Salviato, Università dell’Insubria, «La violenza ostetrica», Dominique Feola, Università dell’Insubria, «Violenza in ambito familiare e ordinamento multiculturale», Giacomo Furlanetto, Università dell’Insubria, «Efficacia del contrasto alla violenza nei confronti delle donne: un’analisi fra diritto e prassi», Lilli Casano, Università dell’Insubria, «Inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza», Chiara Vannoni, consigliera di fiducia dell’Università dell’Insubria, che oltre ad intervenire leggerà anche un messaggio da parte del Comitato unico di garanzia di Ateneo, «Strumenti di sostegno sul luogo di lavoro: l’esperienza della Consigliera di fiducia», Paola Biavaschi e Margherita Crespi, Università dell’Insubria, «Gaslighting e violenza psicologica: da George Cukor alle fake news».

A seguire interverranno i centri antiviolenza e le associazioni di volontariato specializzate Eos, Donna Sicura e Amico Fragile, con l’assessora ai Servizi educativi e alle Pari opportunità del Comune di Varese Rossella Dimaggio.

Le conclusioni sono affidate alla Consigliera di Parità della Provincia di Varese Anna Danesi e alla Presidente Agi e consulente del Dipartimento Pari opportunità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Tatiana Biagioni.

L’evento è aperto al pubblico e mira a promuovere la sensibilizzazione delle varie componenti universitarie, ma anche del territorio insubre rispetto al grave fenomeno della violenza contro la donna nelle sue molteplici drammatiche sfaccettature.