VBS Cup, gran finale a Malnate: il trofeo va all’Olimpia Milano

Al termine di quattro giorni fittissimi di partite (ognuna delle 32 squadre ne ha disputate ben sette) l’Olimpia Milano si è aggiudicata la VBS Cup, il trofeo intitolato alla memoria di Aldo Monti che ha mandato in campo oltre 400 bambini del minibasket (categoria Aquilotti: 2014-2015) nel weekend di Ognissanti.

La splendida conclusione della manifestazione è andata in scena domenica 3 novembre al palazzetto dello sport di Malnate, sede della finalissima in cui Milano ha superato il Barcelona Escuela al termine di una partita emozionante e dall’alto contenuto tecnico. A conferma che l’edizione 2024 è stata davvero… da Eurolega (sugli spalti si è visto anche il campione della Virtus Bologna, Toko Shengelia, arrivato a tifare per il figlio), la terza posizione è stata appannaggio dell’Alba Berlino. I giovani tedeschi hanno battuto nella finalina la squadra di casa, la Varese Basket School (che aveva battuto l’Alba nel girone…), la migliore tra le formazioni di casa nostra.

Al termine della VBS Cup sono stati assegnati anche alcuni riconoscimenti speciali: Claudia Della Valle della Robur Saronno ha ricevuto il “Premio Fair Play” per essersi comportata in modo esemplare (con tutti: arbitri, genitori, bambini, ufficiali di campo) dalla prima all’ultima partita. I “Migliori istruttori” sono stati invece Kostantin Kern e Alper Ari dell’Alba Berlino “per il modo in cui vivono lo sport e per come stanno con i bambini: sempre sorridenti e allegri, mettono in ogni occasione i mini-cestisti al primo posto”.

Al termine della finale, a Malnate, le 32 squadre hanno dato vita alla coloratissima sfilata conclusiva. “Sorrisi e grande tifo sono i veri valori dello sport” ha sottolineato Elia Somaschini, responsabile del minibasket VBS che prima del match decisivo ha presentato il progetto di minibasket inclusivo organizzato dal club neroarancio. Apprezzate anche le parole di Paola Monti, figlia di Aldo (cui è intitolato il torneo), che ha ringraziato l’organizzazione VBS e tutte le squadre per aver reso immortale il ricordo del proprio papà.