Ventimila euro a sostegno dei due asili privati di Gavirate: il consiglio comunale approva

Mano tesa dell’amministrazione comunale alla Fondazione dell’asilo di Voltorre. Durante il consiglio comunale di Gavirate, che si è svolto nel tardo pomeriggio di giovedì 14 novembre, è stato nominato il rappresentante del CdA delle opposizioni. Dovrebbe essere Maria Luisa Femia, indicata dal gruppo Gavirate s’è Desta ma la cui nomina sarà validata una volta ottenuta la documentazione e verificata con lo Statuto della Fondazione stessa.

La giunta Parola, inoltre, ha approvato una variazione di bilancio destinando 20.000 euro ai due asili paritari del territorio: Voltorre e Olginasio otterranno 10.000 euro ciascuno secondo modalità che verranno approfondite in appositi tavoli negoziali: « Come enti pubblici non possiamo erogare fondi diretti ad enti privati con bilanci passivi» ha ricordato il vicesindaco Roberto Zocchi.

Il sostegno dell’amministrazione cittadina è stata anche al centro dell’interrogazione del capogruppo di Gavirate s’è desta Simone Foti, presentata all’indomani della accesa assemblea pubblica alla bocciofila di Voltorre.

Il sindaco Parola ha ricordato che la sua amministrazione, appena eletta, si è subito attivata per avviare un dialogo con la Fondazione di Voltorre così da pianificare servizi a supporto, inoltre sin da giugno ha nominato il proprio rappresentante nel CdA per permettere all’ente di agire velocemente con il cambio di statuto ( dato che uno dei soci fondatori non esiste più), attenzione che, ha ricordato Parola, le opposizioni non hanno avuto, ritardando così l’insediamento di un nuovo CdA e le attività propedeutiche alle variazioni statutarie.

L’appunto non è piaciuto a Foti che ha ribadito, come aveva già fatto in apertura di seduta consiliare, che la scelta di non nominare era per un’incertezza giuridica sulla validità di una nomina in un consiglio in scadenza e poi in prorogatio: « Non è un dettaglio di poco conto, visto che i tempi tecnici per variare lo statuto sono molto lunghi, come abbiamo già potuto verificare con la Fondazione Bernacchi. La risposta di Regione per la validazione non è immediata».

Durante il consiglio, l’assessore al bilancio Orlandi ha poi illustrato le altre variazioni al bilancio che, lo ricordiamo, era stato approvato a fine dicembre 2023 senza avere la certezza dei trasferimenti ( cosa che avverrà anche quest’anno). Tra maggiori spese, nuovi introiti e variazioni di cassa imposte dalla normativa, l’impianto complessivo ha subito limitate variazioni: una riduzione di 30.000 euro per il piano asfaltature del valore di 450.000 euro; piccole opere di manutenzione degli immobili comunali e un investimento per le opere di culto anche questo frutto della normativa nazionale.

Nel corso dell’assemblea è stata approvato anche il regolamento della nuova commissione paesaggio, istituita con l’elevazione a città di Gavirate.