A Castronno un consiglio comunale sotto l’albero: si è discusso di personale

Non è usuale partecipare a un consiglio comunale a due giorni dal Natale, ma può essere un’esperienza interessante. A Castronno lunedì 23 dicembre si è tenuta una seduta straordinaria, convocata alle 12, con al centro un ordine del giorno di sei punti, tra cui spiccava la “questione” legata alla mobilità dei dipendenti comunali, sollevata da un’interrogazione e un’interpellanza presentata dal capogruppo di minoranza Luca Vasoli.

Si parla di “questione” legata alla mobilità dei lavoratori, perché ad oggi, nel Comune di Castronno non è stata aperta alcuna vertenza. Quindi non c’è alcun fronte aperto tra il sindacato del pubblico impiego e l’amministrazione comunale, nonostante da qualche mese sia aumentata la mobilità da parte dei dipendenti.

PRIVACY O NON PRIVACY

In apertura di consiglio, il sindaco Giuseppe Gabri ha proposto di trattare i punti due e tre, relativi alle singole posizioni lavorative, in modo riservato e in assenza di pubblico, spostandoli a fine seduta per garantire la privacy degli interessati. L’opposizione ha però preferito una discussione generale, che analizzasse il fenomeno nel suo complesso senza dettagli e dati sensibili. Maggioranza e opposizione – forse complice il clima natalizio – hanno mantenuto un livello del dibattito molto equilibrato e dai toni civili. Un esito non così scontato, considerato l’argomento delicato e la presenza tra il pubblico di alcuni dipendenti comunali coinvolti in questa querelle.

POLIZIA LOCALE

Vasoli nell’interrogazione riguardante la Polizia Locale ha parlato di «depauperamento delle forze di polizia», definizione contestata dal sindaco. «In futuro il Comune riporterà l’organico della polizia locale a tre persone – ha detto Gabri -. Nel frattempo l’amministrazione ha assunto un architetto e ha in programma di indire un concorso D1 per l’assunzione di un assistente sociale».

L’opposizione, da che mondo e mondo fa il suo mestiere, e Vasoli, con un esercizio retorico, ha provato a mettere lì tre ipotesi che avrebbero generato questa situazione: «Avete beccato tutti i fannulloni. Siete stati oggetto di un complotto. C’è un problema con la gestione del personale».

C’È DOMANDA DI MOBILITÀ

Gabri non si è scomposto e, fuor di retorica, ha sostenuto che: «L’amministrazione di Castronno dà il via libera alle richieste di mobilità perché se uno non sta bene dove lavora, è libero di andarsene. La porta è aperta e in provincia di Varese ci sono tantissimi comuni dove si può lavorare». Il vicesindaco Andrea Turetta ha poi ribadito che si tratta di situazioni indipendenti dalla volontà dell’amministrazione.

Simone Albizzati

COMUNE RICICLONE

Il Consiglio comunale straordinario aveva all’ordine del giorno anche la ricognizione delle partecipazioni e la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, passate entrambe con 8 voti favorevoli e 4 astenuti. Infine, Simone Albizzati è il nuovo capogruppo consiliare di maggioranza. Gabri in apertura di seduta ha ricordato che Castronno ha ricevuto dal Legambiente il titolo di Comune riciclone Lombardia 2024.