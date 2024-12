A Masnago si “naviga” aspettando la cometa

Sei mai andato in barca a vela in piazza? L’esperienza, che è diventata un classico nell’ambito del mercatino “Aspettando la cometa” di Masnago, si ripeterà come da tradizione questa domenica 8 dicembre.

Club Velico VelaGranda Varese a.s.d. è un’associazione di amici legati dalla comune passione per la barca a vela. Il Club, senza scopo di lucro, è radicato sul territorio di Masnago e pratica lo sport della vela su cabinati sull’incantevole Lago Maggiore e può annoverare soci di ogni età che praticano secondo le proprie capacità la vela: il tutto a testimoniare che lo sport non ha età se c’è la passione. Grazie al Club VelaGranda e ai principi del Coni e della Uisp sport per tutti, a cui l’associazione è affiliata, si può veleggiare in tutta sicurezza e in tutte le stagioni sui nostri splendidi laghi immersi nella natura.

Già in passato il Club VelaGranda ha partecipato attivamente alla manifestazione dell’ 8 dicembre a Masnago sotto l’egida della storica Società di Mutuo Soccorso in collaborazione con l’associazione “Malawi nel Cuore Onlus”, portando in piazza una piccola imbarcazione da mostrare a grandi e piccini affinché potessero vedere cosa offre il loro rione da un punto di vista sportivo e diventare nuovi amici dell’associazione.

Anche quest’anno, il Club VelaGranda parteciperà con grande entusiasmo al tradizionale appuntamento dell’8 dicembre e porterà nuovamente nella piazza di Masnago una piccola imbarcazione per permettere a tutti di vedere da vicino vele come la randa e il genoa, cime, ancora, scafo, albero, timone, e tanto altro per rendere più semplice ai varesini l’avvicinamento all’affascinante sport della vela.

Per tutti gli iscritti i corsi teorici del Club VelaGranda si terranno tutto l’anno presso la sede (aperta tutti i martedì dalle ore 21,00) a Masnago – Varese Via G. Amendola 11 – e per la parte pratica in barca su cabinati, in tutta sicurezza, nelle acque antistanti a Luino e Angera principalmente nelle giornate di sabato e domenica.

Chi volesse ricevere maggiori informazioni sui corsi e sulle attività potrà sia consultare il sito www.velagranda.it sia rivolgersi direttamente alla sede di Via G. Amendola 11 Masnago – Varese ogni martedì sera a partire dalle ore 21.00 dove sarà il benvenuto oppure contattare il Club via e.mail info@velagranda.it

Uisp Varese con il Club Velico Velagranda Varese a.s.d. vi aspettano l’8 dicembre per augurare a tutti un buon natale e buon vento!