A Natale fatti un regalo: proponi il tuo evento a Materia, nuovo Spazio Libero VareseNews

Un luogo pensato per ospitare associazioni, studenti, cittadini e imprese che desiderano riflettere sul domani e valorizzare i legami che caratterizzano la nostra comunità. I lavori di ristrutturazione a Materia, Spazio Libero di VareseNews, sono terminati e da gennaio diventerà la sede ufficiale del nostro giornale e di Anche Io, l’associazione culturale che lì ha trovato casa.

Come vi abbiamo raccontato durante quest’anno, la sede si trova nel borgo di Sant’Alessandro a Castronno, nei locali della storica scuola primaria “Marconi”, chiusa per mancanza di iscritti.

Un luogo pensato per ospitare noi giornalisti ma anche pensato come un hub culturale e di incontro. La scuola, che per decenni è stata un laboratorio di crescita, continuerà a essere un simbolo di futuro.

Al centro della struttura c’è infatti un agorà con la sua caffetteria, uno spazio libero dove sarà possibile incontrarsi, studiare, confrontarsi e partecipare a numerose attività culturali e sociali. Due sale a disposizione per incontri, riunioni, corsi. Ma c’è anche molto altro: una sala per i podcast, una web radio, una sala per la web Tv e per altre attività.

L’8 gennaio faremo il trasloco ufficiale e presto saremo pronti ad aprire le porte di questo nuovo spazio dedicato alla creatività e alla condivisione. Ora vogliamo che Materia diventi anche un po’ vostra: è il momento di proporre la vostra idea e costruire insieme un calendario di eventi ed incontri.

Ogni serata, dal lunedì al venerdì, ci sarà un incontro con tematiche differenti: cibo, viaggi e sostenibilità, cinema, cultura, musica. E questo significa che è il momento di proporre la tua idea o iniziativa.

In vista dell’apertura di gennaio, è già possibile candidarsi per proporre eventi culturali da realizzare all’interno di Materia. Le proposte saranno selezionate dal comitato dell’Associazione Anche Io.